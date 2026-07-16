L'Ajax et le FC Twente connaissent désormais leurs adversaires européens. Les « Tukkers » affronteront le club hongrois du Ferencváros, tandis que les Amstellodamois disputeront un double affrontement contre le club serbe du FK Vojvodina.

Le vainqueur de ce face-à-face au premier tour préliminaire de la Ligue Europa défiera ensuite Twente au tour suivant de la même compétition.

Le perdant de cette double confrontation serait quant à lui reversé au deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences, où l’Ajax l’attend. Lors du match aller, disputé en Hongrie, Ferencváros s’est imposé 2-1 face à la Vojvodina.

Ferencváros, grand favori pour se qualifier en Ligue Europa, a donc confirmé son statut. Les Hongrois ont toutefois été aidés dès l’entame par l’exclusion du joueur de la Vojvodina Kornél Szűcs, qui manquera vraisemblablement au moins une rencontre face à l’Ajax.

Réduits à dix et menés 2-1, les joueurs de la Vojvodina n’ont jamais été en mesure d’inverser la tendance à la Groupama Arena de Budapest, où le score était déjà de 2-0 dix minutes avant la mi-temps grâce à des buts de Lenny Joseph et Kristoffer Zachariassen.

Ferencváros, où l’ancien Ajacide Elton Acolatse (30 ans) est entré en jeu après la pause, a tout de même réussi à marquer un but en seconde période. Zsombor Gruber a inscrit le but du 3-0 à la 71^e minute.

Twente accueillera donc Ferencváros le jeudi 23 juillet, avant de se rendre en Hongrie pour le retour une semaine plus tard. De son côté, l’Ajax entamera sa campagne par un déplacement en Serbie le 23 juillet, puis accueillera Vojvodina le 30 juillet à la Johan Cruijff ArenA.