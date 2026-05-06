Goal.com
En direct
FBL-EUR-C3-DINAMO ZAGREB-FCSB BUCHARESTAFP
Bart DHanis

Traduit par

L'Ajax et Feyenoord s'affrontent pour recruter un international croate très convoité

Mercato
Feyenoord
Ajax

Selon le journal croate Sportske Novosti, l’Ajax et Feyenoord s’intéressent de près à Dion Beljo. Les deux clubs néerlandais devront toutefois affronter une concurrence féroce, notamment en provenance de la Premier League.

Attaquant de 1,95 m, il a marqué 29 buts et délivré cinq passes décisives en 33 matchs cette saison avec le Dinamo Zagreb.

L’attaquant de 24 ans compte également deux sélections avec la Croatie et a déjà évolué à l’étranger, au Rapid Vienne et au FC Augsbourg.

Outre leur duel domestique, Ajax et Feyenoord devront aussi affronter Brighton & Hove Albion, qui a placé Beljo en tête de sa short-list.

L’entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler, partage d’ailleurs le même agent que l’attaquant. Selon le quotidien croate, une « somme importante » sera nécessaire pour convaincre le club de le laisser partir.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Utrecht crest
Utrecht
UTR

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à cinq millions d’euros et il est sous contrat à Zagreb jusqu’en milieu d’année 2030.

Outre l’Ajax, Feyenoord et Brighton, le FC Porto et le Sporting Portugal seraient aussi sur les rangs.

Publicité