L'Ajax et Feyenoord s'affrontent pour recruter un international croate très convoité

Selon le journal croate Sportske Novosti, l’Ajax et Feyenoord s’intéressent de près à Dion Beljo. Les deux clubs néerlandais devront toutefois affronter une concurrence féroce, notamment en provenance de la Premier League.

Attaquant de 1,95 m, il a marqué 29 buts et délivré cinq passes décisives en 33 matchs cette saison avec le Dinamo Zagreb.

L’attaquant de 24 ans compte également deux sélections avec la Croatie et a déjà évolué à l’étranger, au Rapid Vienne et au FC Augsbourg.

Outre leur duel domestique, Ajax et Feyenoord devront aussi affronter Brighton & Hove Albion, qui a placé Beljo en tête de sa short-list.

L’entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler, partage d’ailleurs le même agent que l’attaquant. Selon le quotidien croate, une « somme importante » sera nécessaire pour convaincre le club de le laisser partir.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à cinq millions d’euros et il est sous contrat à Zagreb jusqu’en milieu d’année 2030.

Outre l’Ajax, Feyenoord et Brighton, le FC Porto et le Sporting Portugal seraient aussi sur les rangs.