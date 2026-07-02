L’Ajax est secoué par une bombe : des membres du personnel alertent sur Jordi Cruijff

Au sein de l’Ajax, l’inquiétude grandit quant à la méthode de travail du directeur technique Jordi Cruijff. C’est ce que révèle Het Parool, s’appuyant sur des entretiens menés auprès de dix collaborateurs actuels ou anciens. Selon le journal, plusieurs employés se sentent marginalisés et déplorent un manque de clarté concernant la stratégie du club.

Selon le quotidien, l’ancien international travaillerait presque exclusivement avec ses proches. Il aurait ainsi emménagé dans un bureau individuel au complexe sportif De Nieuwe Toekomst, en compagnie du responsable du recrutement Joel Lara, tandis que le département de recrutement interne serait pratiquement écarté des décisions majeures.

Dans les autres services aussi, le directeur technique chercherait peu à créer des liens. Les gros dossiers, comme l’amélioration de l’environnement sportif de haut niveau et le développement physique des équipes, sont, toujours selon le journal, principalement gérés par de nouveaux collaborateurs recrutés par Cruijff lui-même.

Cette situation génère de l’incertitude au sein du personnel : les collaborateurs ignorent quelles sont les attentes du directeur technique et réclament une vision claire. Un employé résume le malaise : « Cruijff veut changer les choses, mais je n’ai jamais entendu comment. »

Cette tension est apparue peu après sa nomination. L’une de ses premières décisions a été de limoger l’entraîneur de Jong Ajax, Willem Weijs. D’après Het Parool, Weijs pensait initialement être convié à un entretien de prise de contact, mais on lui a immédiatement signifié son départ.

Il a ensuite nommé son proche collaborateur Óscar García à la tête du Jong Ajax, accompagné de plusieurs membres du staff espagnols. À ce jour, dix Espagnols au total ont rejoint l’encadrement technique d’Ajax 1 et du Jong Ajax, tandis que plusieurs figures néerlandaises clés ont quitté le club.

Selon le quotidien, un sentiment s’installe au sein de l’organisation : Cruijff s’appuie avant tout sur son propre réseau. Parallèlement, les collaborateurs perçoivent son style de management comme hiérarchique et fermé. Même les cadres n’auraient pratiquement pas eu d’échanges directs avec le directeur technique.

Selon Het Parool, Cruijff est convaincu qu’un changement de cap radical est nécessaire pour redonner rapidement à l’Ajax son succès sportif. Il se concentre entièrement sur le court terme, avec le titre de champion national comme objectif principal. La question qui se pose au sein du club est de savoir si cette approche est suffisante pour faire progresser l’Ajax de manière durable.