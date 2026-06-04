L’Ajax espère toujours recruter le gardien Marc-André ter Stegen, mais un obstacle de taille persiste

Selon Mundo Deportivo, l’Ajax espère toujours recruter le gardien Marc-André ter Stegen. Un seul obstacle de taille se dresse sur la route d’un éventuel transfert : le salaire du portier de 34 ans.

Le mois dernier, Voetbal International confirmait l’intérêt de l’Ajax pour le gardien allemand, tandis que Jordi Cruijff, conseiller sportif du club, veut stabiliser le poste avec un élément expérimenté et prévoit un investissement important lors du prochain mercato.

Barcelone l’a prêté à Gérone cet hiver, mais une lésion aux ischio-jambiers a limité son temps de jeu.

Il y a quelques semaines, Mundo Deportivo indiquait déjà que le gardien allemand était autorisé à quitter Barcelone. À Amsterdam, Ter Stegen pourrait retrouver Míchel.

L’entraîneur espagnol a depuis été officiellement présenté comme le nouveau mentor des Amstellodamois ; il a déjà travaillé avec Ter Stegen la saison dernière à Gérone.

Míchel souhaite le faire venir à la Johan Cruijff ArenA, mais la question est de savoir si l’opération est réalisable. Selon Mundo Deportivo, un obstacle de taille demeure : le salaire astronomique du gardien.

Ter Stegen n’est toutefois pas le seul gardien évoqué : Voetbal International a cité Mark Flekken, puis, jeudi, Sport a ajouté que Cruijff s’intéresserait aussi à Yann Sommer, 37 ans.