L'Ajax entre dans une phase de négociations avancées pour recruter un joueur comptant 214 matchs avec le Real Madrid

Selon le journaliste Matteo Moretto de Marca, généralement bien informé, l’Ajax s’intéresse de près à Dani Ceballos.

Selon lui, le club ajacide a déjà engagé des pourparlers avec le Real Madrid pour recruter le milieu de terrain espagnol, qui devrait quitter les Merengues cet été.

En début de saison, il jouait encore régulièrement avec les Merengues, mais une blessure au mollet l’a écarté plusieurs mois et il n’a depuis jamais retrouvé sa place dans l’équipe.

International espagnol à treize reprises, il a disputé 214 matchs sous le maillot madrilène et a été prêté deux fois, à Arsenal puis au Real Betis.

Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027 avec le club madrilène. Selon Transfermarkt, sa valeur s’élève à huit millions d’euros. Ceballos aura 29 ans cette année.