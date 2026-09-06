L’Ajax donne une mise à jour inquiétante sur Aaron Bouwman après la faute très violente de Van Bommel

L’Ajax a donné des nouvelles de l’état de santé d’Aaron Bouwman. Le défenseur a été percuté par Ruben van Bommel contre le PSV (défaite 1-3) et en a gardé une blessure.

Tout a basculé à la 80e minute, alors que le score était de 1-2. Van Bommel est arrivé trop tard sur le ballon et s’est jeté violemment dans le duel avec Bouwman, qui allait de la tête vers le ballon. Un choc extrêmement violent a suivi, après quoi l’Ajacide est resté au sol et présentait clairement des douleurs à la tête.

Dimanche après-midi, le club amstellodamois a indiqué via son site officiel comment se porte le jeune défenseur. Bouwman a été admis directement à l’hôpital après la rencontre.

Les examens ont révélé que Bouwman souffre notamment de contusions au sternum et au poumon. Le joueur de 19 ans reste encore en observation à l’hôpital ce dimanche et devrait recevoir son autorisation de sortie dimanche soir.

L’Ajax s’attend à être privé du défenseur pendant une longue période. Selon le club amstellodamois, il manquera les matches contre Fortuna Sittard, Willem II et l’Excelsior. Bouwman espère lui-même être de nouveau disponible pour le champion record après la trêve internationale.

Dans Goedemorgen Eredivisie, le directeur technique du PSV, Earnest Stewart, a confirmé que Van Bommel était très conscient de sa faute et paraissait assez bouleversé après le coup de sifflet final.

« Après le match, il est entré dans le vestiaire de l’Ajax pour présenter ses excuses. Il y a aussi eu de l’émotion », a conclu le directeur technique du PSV dans son regard rétrospectif sur le sommet mouvementé d’Amsterdam.