L’Ajax a facilement remporté mardi son match en retard face à Willem II. À la Johan Cruijff ArenA, le public amstellodamois s’est régalé devant un football dominateur, avec un score final de 5-1. L’écart avec le leader, le PSV, est désormais de 3 points.

L’entraîneur Míchel Sánchez avait quelque peu surpris en procédant à six changements dans le onze de départ de l’Ajax. Maarten Paes gardait les buts à la place de Marc ter Stegen, tandis qu’Owen Wijndal, Thilo Kehrer, Lucas Rosa, Jorthy Mokio et Kasper Dolberg étaient eux aussi titulaires. Willem II a débuté sans changement par rapport au match précédent contre l’AZ.

Dès le coup d’envoi, le scénario était clair : l’Ajax a résolument cherché à attaquer, tandis que Willem II s’est retranché très bas dans sa propre moitié de terrain. Cela a donné lieu à une multitude d’occasions pour les Amstellodamois. Dolberg a ainsi tiré à côté après un bon ballon en retrait de Brandt, puis Steven Berghuis a manqué de peu le cadre sur un centre de Gloukh. Ce même Gloukh, qui a fait forte impression sur l’aile gauche, a ensuite lui aussi manqué une énorme occasion après une belle accélération.

Willem II guettait le contre et s’est même montré dangereux par l’intermédiaire de Tonny Vilhena, mais l’Ajax a accentué sa pression au fil des minutes. Klaassen a obligé Maxime Delanghe à effectuer un arrêt, tandis que Berghuis n’est pas parvenu à conclure une contre-attaque rapide. Cinq minutes avant la pause, le verrou a fini par sauter : après un ballon parfaitement remis en retrait par Dolberg, c’est Klaassen qui a inscrit le 1-0.

Un coup dur donc pour Willem II, qui a vu l’écart se creuser davantage en un rien de temps. Brandt a en effet de nouveau montré toute sa classe en éliminant Per van Loon avant d’armer une frappe puissante victorieuse. L’Ajax maîtrisait ainsi parfaitement son sujet et a pu regagner les vestiaires avec sérénité.

En seconde période, l’Ajax a certes un peu levé le pied, mais le score a encore enflé. Servi par Gloukh, le remplaçant Tsygankov a inscrit le troisième but amstellodamois, avant que l’Israélien ne couronne lui aussi son match d’un but : 4-0.

Willem II était complètement impuissant, mais a tout de même inscrit un but pour l’honneur. Après un bon travail préparatoire de Chido Obi et Uriël van Aalst, Alessandro Ciranni a pu pousser le ballon dans le but vide : 4-1. Le dernier mot est revenu à Dolberg : l’attaquant a été le plus prompt sur un ballon repoussé et a inscrit le 5-1.