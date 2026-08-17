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Sam Vreeswijk

Traduit par

L’Ajax doit verser plusieurs millions au KRC Genk en raison du transfert de Mika Godts : le montant exact est connu

Mercato
M. Godts
Ajax
Paris Saint-Germain
Genk

Mika Godts a quitté l’Ajax la semaine dernière pour le Paris Saint-Germain. Les Amstellodamois reçoivent pour l’attaquant de 21 ans une indemnité de transfert qui, selon l’Ajax, peut atteindre un maximum de 55 millions d’euros, mais une part importante de cette somme reviendra encore au KRC Genk.

Godts a évolué entre 2020 et 2023 dans les équipes de jeunes de Genk, qui l’avait récupéré librement en provenance du RSC Anderlecht. Il n’a en revanche jamais joué pour l’équipe première de Genk.

Lorsque l’Ajax l’a recruté en janvier 2023 pour un montant d’un million d’euros, des accords avaient également été conclus concernant un pourcentage à la revente. Celui-ci s’élevait vraisemblablement à environ dix pour cent.

Het Laatste Nieuws croit désormais savoir que Genk récupérera environ 5,5 millions d’euros grâce au transfert de Godts au PSG. Une somme conséquente donc pour le club belge.

Godts était encore sous contrat à Amsterdam jusqu’au 30 juin 2029 inclus. L’Ajax souhaitait donc conserver le Belge, mais a collaboré à son transfert vers le club de dimension internationale basé à Paris.

Quelques mois après son arrivée en 2023, Godts a effectué ses débuts officiels avec l’Ajax. En avril 2023, il est apparu pour la première fois en équipe première, lors du match de championnat contre Fortuna Sittard, avant de s’imposer comme un élément incontournable du groupe professionnel au cours des saisons suivantes.

L’attaquant a finalement disputé 115 matches officiels avec l’Ajax et y a inscrit 26 buts. Lors de la saison 2025/26, Godts a en outre été désigné Johan Cruijff Talent de l’Année de l’Eredivisie.

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