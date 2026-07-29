L’Ajax a demandé mercredi après-midi le permis de travail de Tolu Arokodare, rapporte De Telegraaf. Le journaliste Mike Verweij affirme toutefois que ce sera « une course contre la montre ».

Tout cela a à voir avec le tour préliminaire de Conference League qui approche. Après une victoire 4-1 contre le FK Vojvodina, l’Ajax a déjà un pied et demi au tour suivant, mais peut définitivement boucler l’affaire jeudi à la Johan Cruijff ArenA.

Ensuite, une nouvelle liste doit être soumise à l’UEFA au plus tard le mercredi 5 août au soir, pour le tour préliminaire suivant contre Shelbourne ou Nomme Kalju. L’Ajax aimerait déjà beaucoup pouvoir y inclure Arokodare.

C’est pourquoi Jordi Cruijff attendra avec une grande tension, la semaine prochaine, le permis de travail d’Arokodare. Si tout se passe bien, l’attaquant sera immédiatement inscrit pour le prochain tour préliminaire européen.

Le permis de travail est d’une grande importance, pas seulement en vue de l’Europe. L’entraîneur Míchel veut aussi pouvoir compter sur l’attaquant d’1,97 m le dimanche 9 août, lorsque l’Ajax ouvrira l’Eredivisie par un déplacement sur la pelouse du PEC Zwolle.

Pour cela, Arokodare devra être inscrit auprès de la Fédération néerlandaise au plus tard le vendredi 7 août à 12 heures. L’Ajax espère régler ces formalités largement à temps afin que Míchel puisse immédiatement faire appel à lui. À la pointe de l’attaque cette saison, Arokodare devra surtout se disputer la place avec Marcos Leonardo, arrivé d’Al-Hilal pour un peu moins de vingt millions d’euros.

Arokodare a été officiellement recruté par l’Ajax mercredi en provenance de Wolverhampton Wanderers. L’attaquant nigérian est prêté pour une saison. L’Ajax verse une indemnité de prêt modeste au club anglais et dispose d’une option d’achat de vingt millions d’euros.