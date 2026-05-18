Selon plusieurs médias étrangers, Dusan Tadic aurait disputé son dernier match sous les couleurs d'Al-Wahda. Le contrat de l'ancien capitaine de l'Ajax expire cet été, et son avenir reste à ce stade indéfini.

Recruté l’été dernier en tant que joueur libre en provenance de Fenerbaçhe, l’attaquant de 37 ans avait signé un contrat d’une saison et ne semble pas disposé à le prolonger.

En 41 apparitions officielles cette saison, l’attaquant a délivré pas moins de 20 passes décisives et inscrit 5 buts, contribuant ainsi au récent succès de son équipe en ADIB Cup, la coupe nationale.

Un prolongement de son séjour semble toutefois exclu. Compte tenu de son âge et des choix sportifs qu’il a effectués ces dernières années, il est même probable que sa carrière de footballeur s’achève ici.

Pour autant, l’avenir de Tadić pourrait rester dans le football. « Oui, un jour je serai entraîneur de l’Ajax », avait-il confié à Voetbal International après son départ d’Amsterdam.

« Je réfléchis déjà beaucoup comme un entraîneur ; en tant que capitaine, j’ai toujours adopté cette posture de manière positive. Je veux créer un lien entre le staff et les joueurs, sur le terrain et en dehors. Je me demande sans cesse ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Il regrette d’ailleurs que son passage à l’Ajax se soit achevé plus tôt que prévu, car il devait initialement intégrer le staff technique du club après sa carrière de joueur. « Tout s’est effondré et cela m’a fait réfléchir. Je sentais de plus en plus que je devais partir, même si j’aime beaucoup l’Ajax. Mais ma mentalité ne cadrait plus avec celle du club », avait-il expliqué à l’époque.