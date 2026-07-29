L’Ajax dit au revoir à un nouveau joueur après un accord avec le FC Volendam

Kayden Wolff va poursuivre sa carrière au FC Volendam, comme l’ont annoncé l’Ajax et le FC Volendam dans un communiqué. Le montant que Het Andere Oranje paie pour l’attaquant de vingt ans n’est pas connu.

Wolff était justement passé du FC Volendam à l’Ajax en 2021. Le club d’Amsterdam avait alors déboursé 100 000 euros pour s’attacher ses services.

Né à Almere, l’attaquant n’est toutefois pas parvenu à s’imposer à Amsterdam, ce qui explique son retour à Volendam, qui évoluera la saison prochaine en Keuken Kampioen Divisie.

Wolff n’est pas un inconnu en KKD. La saison dernière, il a disputé 25 matches de deuxième division avec Jong Ajax. Il y a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives.

Wolff a également été joueur des Pays-Bas U18. L’ailier gauche a disputé quatre matches avec cette sélection. Il a marqué une fois.

Mercredi, l’Ajax a également dit au revoir à Kian Fitz-Jim. Le milieu de terrain est en route pour Turin afin d’y passer sa visite médicale avec le Torino, après quoi il signera un contrat jusqu’à la mi-2030. L’Ajax recevra trois millions d’euros pour son transfert.