L’Ajax débute avec quatre recrues dans son onze de départ contre le FC Sion

L’Ajax affronte le FC Sion jeudi en barrages de la Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel a désormais dévoilé la composition des visiteurs amstellodamois.

Marc-André ter Stegen gardera les buts de l’Ajax. La défense des visiteurs d’Amsterdam sera composée de (de droite à gauche) Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas et Caio Henrique.

Youri Regeer devra assurer le contrôle du milieu de terrain de l’Ajax en Suisse. Davy Klaassen est lui aussi titulaire, tandis que Julian Brandt fait son retour dans le onze de l’Ajax pour apporter de l’impact offensif.

Marcos Leonardo occupera la pointe de l’attaque face à Sion. Steven Berghuis (à droite) et Oscar Gloukh (à gauche) devront alimenter l’attaquant brésilien depuis les ailes.

L’Ajax disputera donc d’abord un match à l’extérieur, avant le retour prévu le jeudi 27 août à Amsterdam. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique ; Regeer, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Leonardo, Gloukh.