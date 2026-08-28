En quête d’un nouveau milieu défensif, l’Ajax a jeté son dévolu sur LaLiga. L’expert du marché des transferts Matteo Moretto rapporte que le club d’Amsterdam a ciblé Ilaix Moriba, du Celta Vigo.

Moriba est un droitier de 23 ans, qui suscite également l’intérêt de clubs turcs et du VfB Stuttgart, en plus de l’Ajax. « L’Ajax s’est renseigné sur lui ces dernières heures », explique Moretto dans une mise à jour vidéo pour DAZN. « Ils ont demandé des informations sur un possible prêt. »

Moriba a été formé dans les centres de formation de l’Espanyol et du FC Barcelone. Avec ce dernier club, il a disputé dix-huit matches officiels, avant d’être vendu en 2021 au RB Leipzig pour un peu plus de seize millions d’euros.

Le club allemand l’a ensuite prêté successivement à Valence, Getafe et au Celta, avant que ce dernier ne le recrute définitivement à la mi-2025 pour six millions d’euros. L’international guinéen à 25 sélections est lié au Celta jusqu’à la mi-2029, club avec lequel il a disputé 85 matches (3 buts, 6 passes décisives).

Moretto sait aussi que l’Ajax travaille sur le dossier Azzeddine Ounahi. Son club, Gérone, a déjà donné son autorisation au Marocain pour qu’il s’envole vers Amsterdam afin d’y mener des négociations.

« Je pense que la fin du mercato va être mouvementée pour l’Ajax », raconte Moretto. « L’équipe de Jordi Cruijff (directeur technique, ndlr) et de l’entraîneur Míchel recherche des profils adaptés au football de Míchel. »

« Il y a deux noms qui plaisent particulièrement à l’Ajax », dit-il en faisant donc également référence à Ounahi, en plus de Moriba. « L’Ajax négocie depuis des mois pour boucler cette arrivée. »

« L’Ajax veut conclure l’opération et régler les derniers détails. Ounahi a aussi d’autres clubs parmi lesquels il peut choisir », affirme Moretto, qui précise qu’il s’agit de clubs étrangers.