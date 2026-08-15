L’Ajax est de nouveau en train de créer de la marge dans sa masse salariale. Don-Angelo Konadu est en route vers le SK Lommel sous forme de prêt, selon des sources belges citées par De Telegraaf.

Avec le départ temporaire de Konadu, l’Ajax économiserait environ 700 000 euros de salaire. L’attaquant de vingt ans a jusqu’ici disputé dix-sept matches avec l’équipe première, pour un but et trois passes décisives.

Konadu a effectué une grande partie de sa formation au centre de jeunes de l’Ajax, après avoir auparavant été repéré à Zeeburgia. À Lommel, l’international de jeunes doit obtenir davantage de temps de jeu, tandis que son départ offre aussi un peu plus d’air à l’Ajax sur le plan financier.

Cette économie s’ajoute au salaire d’Ahmetcan Kaplan, qui disparaîtra lui aussi bientôt des comptes. Le NEC va finalement recruter le défenseur pour un montant fixe de 2,5 millions d’euros, qui pourra grimper jusqu’à un maximum de 3 millions d’euros via des bonus. L’Ajax se déleste ainsi également de son salaire de 1,3 million d’euros.

La réduction de la masse salariale est une condition importante posée par le conseil de surveillance avant que le directeur technique Jordi Cruijff ne puisse encore renforcer l’effectif.

Lors de cette période de transferts, l’Ajax a vendu pour environ 95 millions d’euros de joueurs, y compris le transfert de Mika Godts au Paris Saint-Germain. En parallèle, le club amstellodamois a jusqu’à présent dépensé un peu plus de trente millions d’euros en indemnités de transfert.

Avec l’arrivée de plusieurs joueurs libres et de joueurs prêtés, les coûts salariaux ont toutefois en même temps augmenté. L’Ajax espère donc, avant la fermeture du marché des transferts, trouver également une porte de sortie pour Owen Wijndal, Josip Sutalo, Ko Itakura et Kasper Dolberg, et ainsi créer encore plus de marge dans sa grille salariale.

Pour Jofre Torrents, cette marge semble déjà disponible. L’Ajax va recruter le latéral gauche librement en provenance du FC Barcelone, mais a conclu des accords sur des bonus de performance, de sorte que le montant total puisse grimper à un peu moins de six millions d’euros si certains objectifs sont atteints.