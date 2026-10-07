Kasper Dolberg ne rejouera plus cette saison. L’attaquant de 29 ans s’est rompu les ligaments croisés et a depuis été opéré, a fait savoir l’Ajax.

Dolberg avait été rappelé pour la première fois en presque un an en sélection danoise durant cette trêve internationale, mais il n’a pas pu effectuer son retour.

Il a en effet subi une blessure au genou à l’entraînement. Au départ, la gravité de la blessure n’était pas encore claire, mais il est désormais établi qu’il s’agit d’une blessure aux ligaments croisés.

Mardi, Dolberg a été opéré à Copenhague. « L’opération s’est bien passée », a déclaré l’attaquant via les canaux officiels de l’Ajax. « Bien sûr, j’en suis heureux, même si cette blessure représente un énorme coup dur. »

« Dans la période à venir, je vais devoir me concentrer entièrement sur ma récupération. Je reviendrai rapidement à Amsterdam pour y poursuivre ma rééducation. »

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Cette saison, Dolberg a disputé neuf matches avec l’Ajax sous les ordres du tout nouvel entraîneur Míchel Sánchez. Il a marqué à trois reprises et a également délivré trois passes décisives.

L’Ajax devra donc provisoirement faire avec ses deux concurrents : Tolu Arokodare est déjà en pleine forme, tandis que Marcos Leonardo ne parvient pas encore à convaincre.