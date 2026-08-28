La recrue de l’Ajax Viktor Tsygankov a obtenu son permis de travail. Selon De Telegraaf, le club amstellodamois a obtenu les documents nécessaires pour sa recrue ukrainienne « en un temps record ». Dans une mise à jour ultérieure, le suiveur du club Mike Verweij indique toutefois que Tsygankov ne fera « probablement » pas partie du groupe dimanche contre Telstar.

Tsygankov n’a été présenté que jeudi à la Johan Cruijff ArenA, ce qui laissait fortement planer le doute quant à la possibilité pour l’ailier droit arrivé de Gérone de montrer déjà ses qualités dimanche au BUKO Stadion de Velsen-Zuid.

De Telegraaf parle d’une « bonne nouvelle » pour l’Ajax, alors que l’entraîneur Míchel Sánchez partait en réalité du principe que Tsygankov ne serait disponible qu’au plus tôt dimanche prochain. L’Ajax recevra alors le champion en titre, le PSV.

Tsygankov a participé vendredi pour la première fois à l’entraînement de l’Ajax. La présence du gaucher dans le groupe dimanche dépend de sa condition physique, mais selon Verweij, Míchel le laissera « probablement » en dehors de sa sélection pour le match.

Dans ce cas, Tsygankov pourra préparer tranquillement ses débuts en vue du choc contre le PSV. L’attaquant est arrivé de Gérone pour 3,5 millions d’euros, où il avait déjà travaillé avec Míchel et Daley Blind. Grâce aux bonus, le montant du transfert peut monter jusqu’à 4,5 millions d’euros.

Dimanche, Steven Berghuis sera probablement titulaire contre Telstar. L’Ajax serait prêt à laisser partir le routier de 34 ans en cas de bonne offre, maintenant que l’arrivée de Tsygankov est bouclée.

L’Ajax espère encore se renforcer lors de la fin du mercato avec un ailier gauche, un défenseur central droitier et un « 6 ». Le mercato ferme aux Pays-Bas le 2 septembre à 23 h 59.