L’Ajax affronte en Ligue Conférence une légion de joueurs étrangers entraînée par un technicien très fanatique

L’Ajax poursuit cette semaine la phase de ligue de la Ligue Conférence face au FC Midtylland, venu du Danemark, lors de la troisième journée de la troisième compétition européenne. Que peuvent attendre les Amstellodamois, qui ont fait le plein de confiance grâce à une victoire 2-0 contre l’Atalanta et jouent les premiers rôles en Vriendenloterij Eredivisie, du leader relativement méconnu de la Superligaen danoise ? Voetbalzone se penche sur cet adversaire qui recevra jeudi la visite du club néerlandais.

Midtjylland a connu un début de parcours européen plutôt décevant. Le club n’a pris qu’un point face à l’Egnatia albanais (1-1), et le Saint-Trond belge a récemment quitté la MCH Arena avec une victoire 2-1. Il attend donc toujours son premier succès en Ligue Conférence. En Superligaen, en revanche, c’est une autre histoire. L’équipe de l’entraîneur Mike Tullberg caracole en tête du championnat danois avec 31 points en douze matches. Elle compte jusqu’ici neuf victoires sur la scène nationale. Le FC Copenhague, grand favori pour le titre, suit à cinq points du leader.

Une lourde perte de qualité

Les bonnes performances de Midtjylland tiennent presque du petit miracle. L’été dernier, le club a en effet vu partir l’avant-centre Franculino et l’ailier Aral Simsir, vendus à Trabzonspor pour 35 millions d’euros. Le club danois a ainsi perdu plus de 30 buts et une série de passes décisives. Ses caisses ont également été renflouées par les ventes du défenseur central Han-beom Lee au Club Bruges (neuf millions d’euros) et du milieu de terrain Valdemar Byskov, souvent buteur, à l’AZ (six millions d’euros). Par ailleurs, l’ailier droit Dario Osorio a été prêté à Crystal Palace, qui pourra faire venir définitivement l’international chilien en Angleterre l’an prochain pour 32 millions d’euros.

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Midtjylland a donc dû se tourner vers le marché des transferts pour compenser le départ de plusieurs joueurs majeurs. Dans cette optique, l’ancien défenseur de l’Ajax Rasmus Kristensen a été recruté à l’Eintracht Francfort pour six millions d’euros, et plus de sept millions d’euros ont été réservés à l’arrivée de l’ailier David Martínez, international vénézuélien sous contrat avec le Los Angeles FC. Le milieu Kjell Wätjen a quitté le Borussia Dortmund pour le leader danois, tandis que Nordin Bakker a décidé de quitter le sc Heerenveen pour tenter l’aventure à Midtjylland. Le secteur offensif a été renforcé par Friday Etim, de retour après une période réussie à Fredericia, et par Mileta Rajkovic, prêté par le Legia Varsovie.

Un entraîneur passionné

Les bonnes performances de Midtjylland sont en partie à mettre au crédit de l’ambitieux Tullberg. Âgé de seulement 40 ans, l’entraîneur originaire de Farum a connu une carrière de joueur modeste, achevée en 2011 au Rot-Weiss Oberhausen, en Allemagne. L’ancien attaquant s’est rapidement tourné vers le métier d’entraîneur et a rejoint le Borussia Dortmund en 2019. Il a entraîné l’équipe réserve et les moins de 19 ans, et a même brièvement assuré l’intérim à la tête de l’équipe première début 2025, en Bundesliga et en Ligue des champions. À la fin de la saison 2024/25, Tullberg a retrouvé un rôle moins exposé au BVB, avant d’être nommé quelques mois plus tard par la direction de Midtjylland.

Avec Tullberg aux commandes, Midtjylland est longtemps resté dans la course au titre de champion du Danemark la saison dernière. C’est toutefois Aarhus GF qui a décroché le championnat, même si l’équipe du jeune entraîneur a remporté la coupe nationale. En finale, le 14 mai, elle a battu le favori, le FC Copenhague, 1-0, grâce à un but décisif de Han-beom Lee à la 82e minute. Sur la scène européenne, Midtjylland a impressionné en terminant troisième de la phase de ligue de la Ligue Europa. Le parcours de la formation danoise s’est arrêté en huitièmes de finale, Nottingham Forest s’étant montré trop fort sur les deux matches. Sa campagne européenne a néanmoins donné satisfaction.

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Tullberg est un entraîneur passionné et déterminé, dont l’enthousiasme dépasse parfois les bornes. Il a reçu pas moins de neuf cartons jaunes au cours de la saison 2025/26 pour son comportement véhément sur le bord du terrain. Pendant les matches, Tullberg ne cesse de donner des consignes et d’encourager son équipe : il veut voir ses joueurs évoluer avec agressivité et énergie, et presser haut. Très dangereux en contre-attaque, Midtjylland doit toujours dominer sur le terrain et prendre immédiatement son adversaire à la gorge. Cette approche comporte toutefois des risques en cas de perte de balle, car elle laisse souvent des espaces derrière la défense. Tullberg exige en tout cas chaque jour de son groupe un engagement et un investissement sans faille.

Les liens entre les deux clubs

Midtjylland n’est pas l’un des plus grands noms du football européen. Le club, fondé en 1999, est pourtant parvenu à recruter Rafael van der Vaart en 2016, alors que celui-ci était au crépuscule de sa carrière. Malgré les fortes attentes, cette aventure très commentée n’a pas été une franche réussite. L’entraîneur de l’époque, Jess Thorup, se plaignait régulièrement de la condition physique du Néerlandais expérimenté, qui n’a disputé que 20 matches au total. Lors de sa deuxième saison, Van der Vaart figurait rarement dans le groupe retenu pour les matches. Il a terminé l’exercice 2017/18 avec seulement six minutes de jeu, réparties sur deux entrées en jeu. Midtjylland a été sacré champion, mais le milieu de terrain l’a vécu depuis les tribunes.

Malgré les déceptions sportives, le bref passage de Van der Vaart à la MCH Arena n’a pas été un échec total, a souligné le directeur technique Claus Steinlein auprès d’Ekstra Bladet. « Nous sommes toujours contents de lui. D’abord pour des raisons commerciales. Les ventes de maillots ont augmenté et les médias s’intéressent aussi davantage à nous. De plus, Van der Vaart est un véritable mentor pour nos jeunes joueurs. Ils voient tous qu’en tant que joueur, il apporte quelque chose de plus sur le terrain », déclarait le dirigeant danois en août 2017.

Il existe d’ailleurs d’autres liens entre l’Ajax et Midtjylland. Viktor Fischer a passé quelque temps au centre de formation du club danois avant que les Amstellodamois ne le fassent venir aux Pays-Bas en 2011. Kristensen, aujourd’hui capitaine de l’équipe danoise, avait lui aussi quitté Midtjylland pour les Amstellodamois. Il ne s’est toutefois jamais imposé définitivement, avant de choisir le Red Bull Salzbourg en 2019. Kristensen n’a pourtant jamais regretté son choix de rejoindre l’Ajax. « J’ai tout donné pour l’Ajax et je suis toujours le club. La décision de quitter le FC Midtjylland pour l’Ajax a été la meilleure de ma vie », a récemment confié le défenseur à Ajax Life.

Depuis quelques semaines, un gardien néerlandais occupe les cages de Midtjylland. Le titulaire Elías Ólafsson s’est blessé et Nordin Bakker a saisi à deux mains l’occasion qui se présentait. L’ancien gardien d’Almere City FC et du sc Heerenveen compte désormais huit matches, dont le choc remporté 2-1 contre le FC Copenhague. Il semble certain que Bakker sera titulaire jeudi pour la venue de l’Ajax. « J’ai vraiment hâte d’y être. J’étais de retour aux Pays-Bas la semaine dernière, et ma famille et mes amis ne parlent que de ce match », a déclaré le Néerlandais originaire de Hollande-Septentrionale à Bold début octobre.

Un jeune club

Midtjylland est un club sans grand passé. L’adversaire européen de l’Ajax a vu le jour le 1er juillet 1999, à la suite de la fusion entre Ikast FS et Herning Fremad. L’objectif ultime de ses dirigeants ambitieux était de créer une place forte du football dans le Jutland central. Les premières années, l’équipe a disputé ses matches à domicile à Ikast, avant de déménager à Herning en 2004. Midtjylland a rapidement rejoint le sommet du football danois et, après plusieurs deuxièmes places en Superligaen, a enfin décroché le titre en 2015. Un cap immense pour un club qui n’avait alors que seize ans d’existence. Midtjylland participe désormais régulièrement aux compétitions européennes et constitue une destination attrayante pour les joueurs venus de l’étranger. Son effectif actuel comprend notamment des joueurs originaires du Nigeria, de Côte d’Ivoire, de Colombie, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Japon et d’Angleterre.

Les précédentes confrontations

Jeudi, l’Ajax affrontera Midtjylland pour la troisième fois seulement. Leurs deux précédentes confrontations remontent à la saison 2020/21. Le 3 novembre 2020, l’Ajax avait quitté le Danemark avec une victoire 2-1, grâce à des buts d’Antony dès la première minute et de Dusan Tadic. Quelques semaines plus tard, l’Ajax s’était imposé sur un score plus convaincant : 3-1. Il avait toutefois fallu attendre la seconde période pour voir Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui et David Neres marquer. Awer Mabil avait sauvé l’honneur des visiteurs à la 80e minute. Midtjylland avait terminé à dix, Erik Sviatchenko ayant reçu un carton rouge dans le temps additionnel. Jeudi, l’équipe scandinave aura une nouvelle occasion de battre l’Ajax pour la première fois de son histoire.

Composition probable du FC Midtjylland : Bakker ; Maxsø, Diao, Bech ; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak ; Emefile, Rajović.