L’Ajax affronte en Ligue Conférence une légion de joueurs étrangers dirigée par un entraîneur particulièrement passionné

L’Ajax poursuit cette semaine la phase de ligue de la Conference League, avec un déplacement chez le FC Midtylland, au Danemark, pour la troisième journée de la troisième compétition européenne. À quoi les Amstellodamois, qui ont fait le plein de confiance grâce à une victoire 2-0 contre l’Atalanta et jouent les premiers rôles en Vriendenloterij Eredivisie, peuvent-ils s’attendre face au leader relativement méconnu de la Superligaen danoise ? Voetbalzone se penche sur l’adversaire qui recevra jeudi la visite du club néerlandais.

Midtjylland a connu un début d’aventure européenne plutôt décevant. Face au club albanais d’Egnatia, il n’a pris qu’un point (1-1), et le club belge de Saint-Trond a récemment quitté la MCH Arena avec une victoire 2-1. Sa première victoire en Conference League se fait donc toujours attendre. En Superligaen, c’est une tout autre histoire. L’équipe de l’entraîneur Mike Tullberg occupe solidement la tête du championnat danois avec 31 points en douze matches. Elle compte jusqu’ici neuf victoires sur la scène nationale. Le FC Copenhague, grand favori pour le titre, suit à cinq points du leader.

De nombreuses pertes de qualité

Les bonnes performances de Midtjylland tiennent presque du petit miracle. L’été dernier, le club s’est en effet séparé de l’attaquant Franculino et de l’ailier Aral Simsir, vendus à Trabzonspor pour 35 millions d’euros. Le grand club danois a ainsi perdu plus de 30 buts et de nombreuses passes décisives. Ses caisses ont également été renflouées par la vente du défenseur central Han-beom Lee au Club Bruges (neuf millions d’euros) et celle du milieu de terrain Valdemar Byskov, souvent buteur, à l’AZ (six millions d’euros). L’ailier droit Dario Osorio est par ailleurs parti en prêt à Crystal Palace, qui pourra recruter définitivement le joueur chilien en Angleterre l’année prochaine pour 32 millions d’euros.

Imago

Prochains matchs MID Ligue Conférence 12:45 AJX Regarder

Midtjylland a donc dû se tourner vers le marché des transferts pour compenser le départ de plusieurs joueurs importants. Dans cette optique, l’ancien défenseur de l’Ajax Rasmus Kristensen a été recruté à l’Eintracht Francfort pour six millions d’euros, tandis que plus de sept millions d’euros ont été consacrés à l’arrivée de l’ailier David Martínez, international vénézuélien sous contrat avec le Los Angeles FC. Le milieu de terrain Kjell Wätjen a quitté le Borussia Dortmund pour le leader danois, et Nordin Bakker a décidé de tourner la page du sc Heerenveen pour tenter l’aventure à Midtjylland. Le secteur offensif a été renforcé par Friday Etim, revenu après une période réussie à Fredericia, et par Mileta Rajkovic, prêté par le Legia Varsovie.

Un entraîneur passionné

Les bonnes performances de Midtjylland sont en partie à mettre au crédit de l’ambitieux Tullberg. L’entraîneur de 40 ans seulement, originaire de Farum, a connu une modeste carrière de joueur, achevée en 2011 au Rot-Weiss Oberhausen, en Allemagne. L’ancien attaquant s’est rapidement reconverti comme entraîneur et a rejoint le Borussia Dortmund en 2019. Il a entraîné l’équipe réserve et les moins de 19 ans, et a même brièvement assuré l’intérim à la tête de l’équipe première en Bundesliga et en Ligue des champions début 2025. À la fin de la saison 2024/25, Tullberg a repris des fonctions moins exposées au BVB, avant d’être nommé quelques mois plus tard par la direction de Midtjylland.

Avec Tullberg aux commandes, Midtjylland est longtemps resté en course pour le titre de champion du Danemark la saison dernière. Aarhus GF a toutefois remporté le championnat, même si l’équipe du jeune entraîneur s’est adjugé la coupe nationale. En finale, le 14 mai, elle a battu le favori, le FC Copenhague, 1-0, grâce à un but décisif de Han-beom Lee à la 82e minute. Sur la scène européenne, Midtjylland a impressionné en terminant troisième de la phase de ligue de la Ligue Europa. Son parcours s’est arrêté en huitièmes de finale, Nottingham Forest s’étant montré trop fort sur les deux matches. La campagne européenne a néanmoins donné satisfaction.

Getty Images

Tullberg est un entraîneur passionné et déterminé, dont l’enthousiasme dépasse parfois les bornes. Durant la saison 2025/26, il a reçu pas moins de neuf cartons jaunes pour son comportement véhément au bord du terrain. Pendant les matches, Tullberg ne cesse de donner des consignes et d’encourager son équipe : il veut voir ses joueurs évoluer avec agressivité et énergie, et presser haut. Très dangereux en contre-attaque, Midtjylland doit toujours dominer sur le terrain et prendre immédiatement son adversaire à la gorge. Cette approche comporte toutefois des risques en cas de perte de balle, car elle laisse souvent des espaces derrière la défense. Tullberg exige en tout cas chaque jour un engagement et un investissement sans faille de la part de ses joueurs.

Les liens entre les deux clubs

Midtjylland n’est pas le plus grand nom du football européen. Fondé en 1999, le club a pourtant réussi à attirer Rafael van der Vaart en 2016, alors que celui-ci était au crépuscule de sa carrière. Malgré les grandes attentes, cette aventure très commentée n’a pas été une franche réussite. L’entraîneur de l’époque, Jess Thorup, se plaignait régulièrement de la condition physique du Néerlandais expérimenté, qui n’a disputé que 20 matches au total. Lors de sa deuxième saison, Van der Vaart figurait rarement dans le groupe, et il a terminé l’exercice 2017/18 avec seulement six minutes de jeu, réparties sur deux entrées en jeu. Midtjylland a été sacré champion, mais le milieu de terrain a assisté à ce succès depuis les tribunes.

Malgré les déceptions sportives, le bref passage de Van der Vaart à la MCH Arena n’a pas été un échec total, soulignait le directeur technique Claus Steinlein dans un entretien avec Ekstra Bladet. « Nous sommes toujours contents de lui. D’abord pour des raisons commerciales. Les ventes de maillots ont augmenté et l’intérêt des médias s’est aussi accru. En outre, Van der Vaart est un véritable mentor pour nos jeunes joueurs. Ils voient tous qu’il apporte quelque chose en plus sur le terrain », déclarait le dirigeant danois en août 2017.

D’autres liens existent par ailleurs entre l’Ajax et Midtjylland. Viktor Fischer a passé quelque temps au centre de formation du club danois avant que les Amstellodamois ne le fassent venir aux Pays-Bas en 2011. Kristensen, aujourd’hui capitaine de l’équipe danoise, avait lui aussi quitté Midtjylland pour les Amstellodamois. Il n’a jamais réussi à s’imposer définitivement et le latéral droit a choisi le Red Bull Salzbourg en 2019. Kristensen n’a toutefois jamais regretté son choix de rejoindre l’Ajax. « J’ai tout donné pour l’Ajax et je suis toujours le club. Choisir de quitter le FC Midtjylland pour l’Ajax a été la meilleure décision de ma vie », a récemment confié le défenseur à Ajax Life.

IMAGO

Depuis quelques semaines, un gardien néerlandais occupe les cages de Midtjylland. Le titulaire Elías Ólafsson s’est blessé et Nordin Bakker a saisi sa chance à pleines mains. L’ancien gardien d’Almere City FC et du sc Heerenveen compte désormais huit matches, dont la victoire 2-1 lors du choc contre le FC Copenhague. Il semble certain que Bakker sera titulaire jeudi pour la venue de l’Ajax. « J’ai vraiment hâte. Je suis retourné aux Pays-Bas la semaine dernière, et ma famille et mes amis ne parlent que de ce match », a déclaré ce natif de Hollande-Septentrionale à Bold.

Un jeune club

Midtjylland est un club sans grand passé. Le futur adversaire européen de l’Ajax a vu le jour le 1er juillet 1999, à la suite de la fusion d’Ikast FS et de Herning Fremad. L’objectif ultime de ses dirigeants ambitieux était de créer une place forte du football dans le Jutland central. Durant les premières années, les matches à domicile se sont joués à Ikast, avant le déménagement à Herning en 2004. Midtjylland s’est rapidement hissé parmi les meilleurs clubs du Danemark et, après plusieurs deuxièmes places en Superligaen, a enfin remporté le championnat en 2015. Une étape majeure pour un club qui n’avait alors que seize ans. Midtjylland participe désormais régulièrement aux compétitions européennes et constitue une destination attrayante pour les joueurs venus de l’étranger. Son effectif actuel compte notamment des joueurs originaires du Nigeria, de Côte d’Ivoire, de Colombie, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Japon et d’Angleterre.

Les précédentes confrontations

Jeudi, l’Ajax n’affrontera Midtjylland que pour la troisième fois. Les deux précédentes rencontres remontent à la saison 2020/21. Le 3 novembre 2020, l’Ajax avait quitté le Danemark avec une victoire 2-1, grâce à des buts d’Antony dès la première minute et de Dusan Tadic. Quelques semaines plus tard, l’Ajax s’était imposé plus nettement : 3-1. Il avait toutefois fallu attendre la seconde période pour voir Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui et David Neres marquer. Awer Mabil avait sauvé l’honneur des visiteurs à la 80e minute. Midtjylland avait terminé à dix après l’expulsion d’Erik Sviatchenko dans le temps additionnel. Jeudi, la formation scandinave aura une nouvelle occasion de battre l’Ajax pour la première fois de son histoire.

Composition probable du FC Midtjylland : Bakker ; Maxsø, Diao, Bech ; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak ; Emefile, Rajović.