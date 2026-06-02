L'Ajax a trouvé un accord avec son nouvel entraîneur

Míchel est officiellement le nouvel entraîneur de l’Ajax, selon l’annonce de Fabrizio Romano mardi matin. Le journaliste italien, spécialiste du mercato, a lancé son célèbre « here we go ».

Selon l’expert, les derniers détails du contrat sont finalisés. Mike Verweij, spécialiste de l’Ajax, indique ce mardi matin que l’Espagnol s’apprête à signer jusqu’en milieu d’année 2028.

Le technicien espagnol succède à son compatriote Óscar García, lequel a mené l’Ajax jusqu’aux barrages européens et lui a permis de décrocher un billet pour la Ligue Europa Conférence. La saison passée, John Heitinga puis Fred Grim avaient déjà assuré l’intérim sur le banc amstellodamois.

Le technicien figurait depuis plusieurs mois sur la short-list du directeur technique Jordi Cruijff. En 2022, il avait qualifié Gérone pour la Ligue des champions et avait même été approché par Manchester City. Deux ans plus tard, il s’apprête donc à relever un nouveau défi à Amsterdam, où il débarque libre de tout contrat.

Il a séduit Cruijff par son football offensif et soigné, construit avec patience depuis l’arrière. Il était récemment sur les radars du Bayer Leverkusen, mais les médias allemands ont rapidement indiqué que le club avait renoncé en raison de doutes sur la maîtrise de l’anglais de l’entraîneur.

Précédemment, il a dirigé le Rayo Vallecano, finaliste de la Ligue Europa Conférence, ainsi que le SD Huesca. Il était lié à Gérone depuis 2021, club qui évoluera la saison prochaine en deuxième division espagnole.