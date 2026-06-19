L'Ajax a trouvé un accord avec l'AS Monaco concernant Caio Henrique : voici le coût de l'opération

L'Ajax a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour le transfert de Caio Henrique, annonce Mike Verweij du journal De Telegraaf. Le défenseur de 28 ans devrait être recruté pour neuf millions d'euros, sous réserve d'un accord personnel.

Jeudi soir, Foot Mercato révélait l’intérêt de l’Ajax pour le latéral gauche brésilien, lequel serait lui-même partant pour Amsterdam.

Moins de douze heures plus tard, Jordi Cruijff a finalisé l’accord avec le club de la Principauté. Selon Verweij, le montant du transfert s’élèverait à neuf millions d’euros.

Reste désormais à trouver un accord avec le joueur, avec qui des discussions sont en cours pour un contrat courant jusqu’en milieu de saison 2029 ou 2030.

Le joueur, très motivé à l’idée de rejoindre Amsterdam, estime que l’Ajax lui offrira l’exposition nécessaire pour retisser des liens avec la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti, pour laquelle il a déjà disputé cinq rencontres.

Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid à l’été 2020, il s’est imposé comme un pilier du Stade Louis II, disputant 211 matchs pour Monaco, ponctués de trois buts et de 41 passes décisives.