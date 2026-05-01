L'Ajax a tenté de convaincre ce gardien talentueux, mais n'y est absolument pas parvenu

Le gardien Kayne van Oevelen (22 ans) a expliqué à ESPN pourquoi il a refusé l’Ajax. Il y a un an et demi, le club amstellodamois avait approché le FC Volendam.

Originaire de Zaandam, l’international néerlandais a été désigné Joueur du mois d’avril dans l’Eredivisie de la VriendenLoterij. Le gardien de 1,99 m réalise une saison remarquable avec Volendam.

Au total, le gardien de 1,99 m a disputé 63 matchs officiels avec Volendam, gardant ses cages inviolées à treize reprises. Son contrat au Kras Stadion court jusqu’en milieu d’année 2028.

L’Ajax avait pourtant tenté de le recruter l’an dernier, sans succès.

Les Amstellodamois n’ont dépêché à Volendam que l’entraîneur des gardiens de l’équipe réserve pour discuter avec lui. « Je me suis alors dit : “Je reste tranquillement à Volendam”. L’Ajax est bien sûr un très beau club, mais le scénario n’était pas celui que j’espérais. Et ici, je sais ce que j’ai, je ne vais pas quitter ça comme ça. »

Pour l’instant, il se concentre sur Volendam, qui vise une nouvelle participation en Eredivisie la saison prochaine. « C’est très excitant, mais, en toute honnêteté, je gère bien la pression. J’aime ça. Il faut juste se rappeler pourquoi on a commencé à jouer au foot. »

Évalué à 2 millions d’euros par Transfermarkt, il figure sur les radars de plusieurs clubs de l’Eredivisie.