Mardi matin, l’Ajax a tenu une séance d’entraînement ouverte au public au centre « De Toekomst ». Un joueur manquait toutefois à l’appel.

À quatre jours du déplacement chez le PSV, les Ajacides ont donc repris un entraînement à haute intensité, avec l’objectif de conclure la saison dans le top 3.

La troisième place ouvre les portes du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, tandis que la quatrième position envoie l’Ajax au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. En deçà, il ne resterait plus que les barrages, avec à la clé un billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence.

Lors de la séance ouverte au public, Ryan van de Pavert a été intégré au groupe. Le latéral droit de 20 ans a disputé dix matchs avec Jong Ajax cette saison et attend toujours ses débuts en équipe première.

Davy Klaassen était également absent ; le milieu de terrain, absent depuis début avril, a manqué les rencontres face au FC Twente (1-2), Heracles (0-3) et le NAC (0-2).

L’autre absent, Steven Berghuis, n’a pas non plus pris part à la séance. Son éventuelle indisponibilité pour le match de samedi face au PSV reste à confirmer.

Côté PSV, Ismael Saibari et Sergiño Dest sont forfait en raison de blessures, tandis qu’Ivan Perisic purge son match de suspension après son cinquième carton jaune. Peter Bosz ne pourra pas non plus aligner Jerdy Schouten et Anass Salah-Eddine.