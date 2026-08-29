L’Ajax a-t-il déjà son « numéro six » à la maison ? « J’espère pouvoir y jouer »

Abdoulaye Camara a fait ses débuts vendredi soir avec le Jong Ajax lors de la victoire 3-2 contre Helmond Sport en Keuken Kampioen Divisie. Après la rencontre, il s’est confié à Ajax Showtime sur son transfert en provenance de l’Udinese.

La semaine dernière, l’Ajax a créé la surprise en s’attachant soudainement les services de Camara sous forme de prêt en provenance de l’Udinese. Une option d’achat quasiment obligatoire de quinze millions d’euros a été convenue pour le jeune international français.

Camara a d’abord été recruté pour renforcer le Jong Ajax, puisqu’il n’avait disputé que quelques matches dans le « football adulte » avec l’Udinese et Montpellier.

Le joueur de dix-sept ans veut toutefois rapidement franchir un cap. « L’Ajax est un grand club. Je peux bien me développer ici et je suis très heureux de faire mes débuts », lance-t-il d’emblée.

Camara en veut néanmoins plus et regarde déjà vers l’équipe première de l’Ajax. Le club amstellodamois n’a toujours pas réussi à recruter le “numéro six” tant désiré.

« J’espère pouvoir jouer à ce poste, car c’est ma position. Je veux intégrer l’équipe première le plus vite possible, mais je dois d’abord faire mes preuves ici », explique-t-il.

« Je continue à travailler dur et je veux gagner du temps de jeu étape par étape », conclut le Français dans cet entretien.