L’Ajax a suffisamment évalué son jeune attaquant et décide de se séparer de sa recrue hivernale après seulement six mois

Selon Nicolo Schira, l’Ajax Amsterdam s’apprête à se séparer de Maximilian Ibrahimovic. Le club néerlandais disposait d’une option d’achat de 3,5 millions d’euros, mais a décidé de ne pas la lever.

Recruté en grande pompe l’hiver dernier, le fils de Zlatan a rejoint le Jong Ajax mais n’a pas réussi à s’imposer, en partie en raison d’une blessure.

L’attaquant de 19 ans n’a disputé que quatre matchs avec l’équipe réserve, sans jamais être titulaire, et n’a ni marqué ni délivré la moindre passe décisive.

L’Ajax ne lèvera donc pas l’option d’achat et le Suédois rentrera en Italie, où il est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027.