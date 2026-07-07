L'Ajax a reçu une offre officielle et pourrait céder un nouveau joueur, après Sean Steur

Trabzonspor a déposé une offre officielle auprès de l'Ajax pour le défenseur Ahmetcan Kaplan, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Yagiz Sabuncuoglu.

Sous contrat à Amsterdam jusqu’en 2027, le défenseur pourrait être vendu dès cet été si Ajax souhaite encore tirer une indemnité de transfert. Le montant de l’offre turque n’a pas été dévoilé.

Prêté la saison passée au NEC, le défenseur avait convaincu le club néerlandais, qui avait formulé une offre d’achat définitive. Celle-ci n’ayant pas satisfait aux exigences financières de l’Ajax, les discussions avaient finalement été abandonnées.

Trabzonspor, qui avait cédé le défenseur à l’Ajax en 2022 contre 9,5 millions d’euros, semble déterminé à conclure l’affaire. Aucun accord n’est encore trouvé, mais une indemnité d’environ 4 millions d’euros est désormais évoquée. Reste un obstacle : le salaire de Kaplan, jugé trop élevé par certains clubs.

Cette effervescence survient alors que le départ de Sean Klaiber vers Newcastle United, estimé à 27 millions d’euros selon l’Algemeen Dagblad, devrait être officialisé sous peu.

Les fonds générés par ces départs doivent permettre à Cruijff de renforcer l’effectif pour la saison prochaine, avec les arrivées imminentes de Marc-André ter Stegen et de Daley Blind.

Le club garde aussi un mince espoir concernant l’arrivée de Dani Ceballos. Le Real Betis est actuellement mieux placé pour recruter le milieu de terrain, mais ce dernier s’impatiente face à l’absence d’accord.