L'Ajax a reçu une deuxième offre de l'Eintracht Francfort pour Anton Gaaei et les deux clubs sont en pourparlers

L'Ajax et l'Eintracht Francfort sont toujours en pourparlers au sujet d'Anton Gaaei. Le club allemand a vu sa première offre, d'un peu plus de 2 millions d'euros, rejetée et, selon Voetbal International, il aurait entre-temps présenté une deuxième offre. Mais l'Ajax n'a pas non plus donné son accord.

Plus tôt dans la soirée de lundi, De Telegraaf indiquait déjà que l’Ajax avait « balayé d’un revers de main » la première offre pour Gaaei, d’un peu plus de 2 millions d’euros. Selon VI, les Allemands auraient désormais fait une deuxième offre, comprise entre 4,5 et 5 millions d’euros.

Cette proposition est toujours jugée insuffisante par le directeur technique Jordi Cruijff. Les deux clubs restent néanmoins en contact et, selon le magazine, ils se rapprochent « prudemment ».

Selon Florian Plettenberg (Sky Deutschland), l’offre s’élèverait à 5 millions d’euros, une proposition à laquelle l’Ajax n’a pas encore réagi.

Selon ESPN, l’Ajax réclame toujours entre 7,5 et 8,5 millions d’euros pour laisser partir son défenseur. De son côté, Gaaei a déjà trouvé un accord avec l’Eintracht, pour un contrat courant jusqu’en juin 2031.

Du côté de l’Ajax et de l’entraîneur Míchel, le latéral droit de 23 ans n’est pas obligatoirement destiné à partir cet été : le club et son coach estiment qu’il peut encore apporter à l’équipe la saison prochaine.

L’Ajax avait recruté le Danois il y a trois ans auprès du Viborg FF, qui avait empoché 4,5 millions d’euros grâce à la vente du défenseur. Gaaei a disputé jusqu’à présent 111 matchs sous le maillot de l’Ajax, inscrivant sept buts et délivrant treize passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Ajax, le défenseur est estimé à cinq millions d’euros par Transfermarkt.