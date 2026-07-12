Marcos Leonardo quitte Al-Hilal pour rejoindre l’Ajax, selon le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, qui a confirmé la nouvelle dimanche soir avec son célèbre « here we go ». Le transfert serait évalué entre 17,5 et 19 millions d’euros.

Les deux clubs ont trouvé un accord, et l’attaquant de 23 ans a donné son feu vert aux Amstellodamois sur les modalités personnelles.

Les avocats des deux clubs finalisent actuellement la documentation juridique. Une fois la visite médicale réussie, l’attaquant sera officiellement joueur de l’Ajax.

Selon Romano, le montant initial s’élevait à 25 millions d’euros, avant que le journaliste ne rectifie sa source sur X en évoquant 17,5 millions d’euros. De son côté, De Telegraaf parle d’une indemnité « n’excédant pas 19 millions d’euros ». Le joueur devrait s’engager avec le club de la Johan Cruijff ArenA jusqu’en juin 2031.

Son désir de revenir en Europe a favorisé les discussions avec l’Ajax. Après avoir quitté Santos début 2024 pour Benfica, puis rejoint Al-Hilal quelques mois plus tard contre environ quarante millions d’euros, le Brésilien était prêt à faire des concessions financières pour retrouver le haut niveau continental.

L’attaquant affiche des statistiques impressionnantes : 48 buts en 82 matchs officiels depuis son arrivée à Al-Hilal, ce qui en fait l’un des joueurs les plus prolifiques du club saoudien.

Ces dernières semaines, l’Ajax recherchait activement un nouvel avant-centre. Après le départ de Wout Weghorst au FC Twente et l’incertitude entourant Kasper Dolberg, Leonardo était considéré comme l’un des principaux candidats. Une fois les derniers détails finalisés, l’un des transferts les plus médiatisés de l’été à Amsterdam sera officialisé.