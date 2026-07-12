L'Ajax a réalisé un coup de maître en attaque : le club a recruté le buteur de Simone Inzaghi

Marcos Leonardo à l'Ajax, c'est officiel : un accord verbal a été conclu pour l'attaquant brésilien, qui rejoindra le club néerlandais la saison prochaine.





L’attaquant de Simone Inzaghi – L’accord entre les clubs a été conclu avec Al Hilal, qui percevra 25 millions d’euros ; les conditions personnelles sont également entendues. Les avocats peaufinent actuellement les documents, mais l’attaquant est déjà autorisé à passer les visites médicales avec les Lanciers. Né en 2003, passé par Santos et Benfica, il portait les couleurs de l’équipe de Simone Inzaghi depuis 2024.



