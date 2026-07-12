Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

L'Ajax a réalisé un coup de maître en attaque : le club a recruté le buteur de Simone Inzaghi

Ajax
Mercato

Marcos Leonardo à l'Ajax, c'est officiel : un accord verbal a été conclu pour l'attaquant brésilien, qui rejoindra le club néerlandais la saison prochaine.


L’attaquant de Simone Inzaghi – L’accord entre les clubs a été conclu avec Al Hilal, qui percevra 25 millions d’euros ; les conditions personnelles sont également entendues. Les avocats peaufinent actuellement les documents, mais l’attaquant est déjà autorisé à passer les visites médicales avec les Lanciers. Né en 2003, passé par Santos et Benfica, il portait les couleurs de l’équipe de Simone Inzaghi depuis 2024.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google