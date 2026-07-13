L'Ajax a perdu patience… Une crise entre Ter Stegen et le FC Barcelone menace son départ attendu

Selon un article publié ce lundi, le gardien allemand du FC Barcelone Marc-André ter Stegen traverserait une crise susceptible de l’amener à quitter le club catalan cet été.

Selon le journal Mundo Deportivo, le gardien allemand (34 ans) doit retrouver ce lundi la Ciutat Esportiva avec le groupe des non-internationaux du FC Barcelone.

Sa situation est toutefois particulière : le gardien allemand a trouvé un accord avec l’Ajax pour un prêt d’une saison, mais des désaccords d’ordre fiscal avec le Barça bloquent la finalisation du dossier et repoussent l’officialisation.

Si aucun accord n’est trouvé dans les prochaines heures, le gardien se rendra donc au centre d’entraînement du Barça.

L’accord définitif se fait toujours attendre, et l’Ajax, qui réclame une issue rapide, perd patience. Le club néerlandais ne comprend pas ce délai, estimant que tous les points avaient été réglés.

Leur étonnement est tel qu’ils ont averti que si les différends n’étaient pas rapidement résolus, que ce soit du côté du joueur seul ou entre le joueur et Barcelone, le transfert risquait d’échouer.

Le gardien allemand, qui se remet d’une opération aux ischio-jambiers consécutive à sa blessure de janvier lors de son prêt à Gérone, espère rejoindre Amsterdam dès qu’il sera à nouveau opérationnel.

Le joueur, qui prépare son départ depuis plusieurs jours pour passer la visite médicale et finaliser les dernières formalités, est lui aussi pressé par le temps.

Le club néerlandais a entamé sa préparation estivale le 1^(er) juillet et, au fil des jours, l’urgence de finaliser le transfert se renforce : le premier match officiel est programmé le 23 juillet en Conférence League, et Ajax veut pouvoir compter sur son gardien.