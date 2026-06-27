L'Ajax a finalisé un accord et recruté une grande star, prête à consentir une baisse de salaire substantielle

L'Ajax a trouvé un accord avec Caio Henrique. Les négociations avec le défenseur brésilien ont longtemps été au point mort, mais un terrain d'entente a finalement été trouvé, selon ESPN.

La semaine dernière, le directeur technique Jordi Cruijff avait déjà trouvé un accord avec l'AS Monaco pour un montant de dix millions d'euros.

Selon ESPN, ce montant pourrait grimper jusqu’à quatorze millions d’euros en cas de déclenchement de divers bonus.

Le latéral gauche doit arriver ce week-end à Amsterdam pour y passer la visite médicale et signer son contrat.

La semaine dernière, Míchel et Cruijff ont longuement échangé avec le joueur pour le convaincre, avec succès. Filipe Luis, l’entraîneur de Monaco, souhaitait pourtant le conserver.

Selon la chaîne sportive, le joueur acceptera une baisse significative de son salaire, dont le montant exact n’a pas été dévoilé.

Arrivé en 2018 en provenance de l’Atlético Madrid, il s’est imposé comme un pilier de l’AS Monaco, où il a disputé 211 matchs officiels, inscrit trois buts et délivré 41 passes décisives.