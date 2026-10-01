L’Ajax affrontera le mois prochain le FC Midtjylland en Conference League. Cette rencontre sera particulière pour le gardien nord-hollandais Nordin Bakker, qui évolue depuis cette saison au sein du club danois de premier plan et qui jouera aussi presque certainement contre les Amstellodamois.

Midtjylland a dû chercher un nouveau deuxième gardien cet été, après que Jonas Lössl a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le club de Herning a finalement jeté son dévolu sur Bakker, arrivé en provenance de sc Heerenveen et auteur d’un contrat de trois ans à la MCH Arena.

Comme prévu, Bakker n’a pas encore joué en Superliga danoise, même s’il a déjà fait ses débuts en Coupe contre Sundby BK, balayé sur le score de 0-7. Désormais, les débuts de Bakker en championnat sont eux aussi imminents.

Le gardien numéro un Elías Ólafsson a subi une blessure au rein dans la phase finale du dernier match avant la trêve internationale, contre l’Odense BK. L’Islandais est allé au bout de la rencontre, mais une opération s’est ensuite révélée nécessaire. Il devrait être absent pendant plusieurs mois.

« J’ai parlé avec Elias après le match et je ne m’attendais pas à ce qu’il soit absent aussi longtemps », raconte Bakker, 28 ans, aumédia danois Bold. « Trois jours après le match, j’étais en vacances aux Pays-Bas, et c’est là que je lui ai parlé. Il m’a alors expliqué à quel point la blessure était grave. »

« C’est difficile pour nous. C’est aussi mon ami, mais en tant que deuxième gardien, c’est maintenant à moi de le remplacer le mieux possible », explique Bakker, qui estime avoir un profil similaire à celui d’Ólafsson. « Nous sommes tous les deux très forts dans les airs sur les phases arrêtées, et je pense que nous sommes tous les deux bons sur notre ligne. »

Le 5 novembre, Midtjylland recevra l’Ajax et Bakker devrait, selon toute vraisemblance, être titulaire. « J’ai vraiment hâte d’y être. J’étais de retour aux Pays-Bas la semaine dernière, et ma famille comme mes amis ne parlent que de ce match. »

« Je sais qu’il y a encore beaucoup d’autres matches intéressants d’ici là, donc je dois d’abord me concentrer sur eux », déclare Bakker, à qui l’on reparle malgré tout de l’Ajax. « Beaucoup de membres de ma famille viendront voir le match. Mais je leur ai dit qu’ils devaient être patients. »

« Ma priorité va d’abord au prochain match, contre le FC Copenhague. Ensuite, on verra », conclut l’habitant d’Oostknollendam, qui a aussi porté les couleurs d’Almere City, du FC Volendam et du Beroe Stara Zagora, en Bulgarie, en plus de Heerenveen.