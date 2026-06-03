L’Ajax a décidé de se séparer, avec effet immédiat, d’un membre très apprécié de l’encadrement, proche de Farioli et Godts

Martijn Redegeld quitte l’Ajax. Le nutritionniste va rejoindre l’équipe cycliste Lidl-Trek, selon Wielerflits.

Arrivé à Amsterdam sur recommandation de Francesco Farioli, il avait pris ses fonctions au club le 1^(er) janvier 2025, en provenance de Visma | Lease a Bike.

Il revient aujourd’hui au cyclisme, un univers qu’il connaît bien pour avoir précédemment travaillé chez Visma | Lease a Bike. À son arrivée, le directeur du football Marijn Beuker avait souligné l’importance de son recrutement.

« Dans un monde où le calendrier chargé exige un effort physique et mental important, nous pensons que c'est un élément essentiel du développement des footballeurs de haut niveau. »

« Que l’on soit un jeune joueur ou un élément de l’Ajax 1, chaque détail en matière d’alimentation, de récupération et de concentration peut faire la différence. Nous voulons donc accompagner encore davantage les joueurs dans leur quête d’excellence sportive », avait-il expliqué.

Sous la direction de Farioli, l’Ajax a souvent dominé ses adversaires sur le plan physique. Dans plusieurs interviews, Kian Fitz-Jim et Mika Godts ont exprimé leur gratitude pour le travail de Redegeld.

« Je lui parle surtout de l’alimentation et de la récupération. Il travaille de manière très détaillée et cela peut m’aider à progresser pour gagner plus de temps de jeu et trouver mon rythme. Je suis encore jeune, donc il m’arrive parfois de prendre de mauvaises décisions. C’est surtout là qu’il m’aide. Surtout pour bien gérer le quotidien », explique Godts.

Fitz-Jim l’avait sollicité la saison dernière pour résoudre des problèmes d’endormissement, tandis qu’un autre joueur, selon Voetbal International, faisait appel à lui afin d’améliorer sa concentration durant les premières minutes de match.



