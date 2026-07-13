L'Ajax a opposé un refus catégorique à la première offre de l'Eintracht Francfort pour Anton Gaaei, selon De Telegraaf. Le quotidien néerlandais évoque une proposition légèrement supérieure à deux millions d'euros.

Le joueur s’est déjà mis d’accord avec Francfort sur un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2031, mais les deux clubs doivent encore s’entendre sur le montant du transfert.

Pour l’instant, aucun accord n’est en vue. Selon ESPN, l’Ajax réclame entre 7,5 et 8,5 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

L’offre du club de Bundesliga est donc bien loin de ce montant. De Telegraaf écrit que l’Ajax « ne prend pas encore au sérieux l’intérêt allemand ».

Selon la direction et l’entraîneur Míchel, le latéral droit de 23 ans n’a pas l’obligation de partir cet été ; ils estiment qu’il peut encore apporter à l’équipe la saison prochaine.

Recruté il y a trois ans au Viborg FF contre 4,5 millions d’euros, le Danois a disputé 111 matchs sous le maillot ajacide, pour sept buts et treize passes décisives.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2028, le défenseur est estimé à cinq millions d’euros par Transfermarkt.