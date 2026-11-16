Partager Suivez GOAL sur Google

Chelsea continue de suivre l’ailier droit du Real Betis Jose Antonio Morante, âgé de 19 ans, malgré le rejet d’une première approche lors du mercato estival. En réponse à cette prise de contact, le club espagnol a prolongé le contrat du jeune joueur jusqu’en juin 2030, avec une clause libératoire de 25 millions de livres sterling.

Publicité

Chelsea suit un jeune champion espagnol

Selon le média espagnol ABC, les dirigeants de Chelsea suivent de près la progression de Morante depuis qu’il a intégré l’équipe première à Séville cette année. Les responsables du club londonien ont établi un premier contact lors du mercato estival, après ses prestations remarquées pendant le sacre de l’Espagne au Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA. Si cette première approche a été repoussée, le club de Premier League pourrait revenir à la charge, lui qui continue de cibler les jeunes talents les plus prometteurs d’Europe.

Un ailier polyvalent concentré sur sa percée en Andalousie

Considéré depuis longtemps comme une future vedette au sein des sélections de jeunes espagnoles, l’attaquant de 19 ans évolue principalement sur le flanc droit, mais se montre tout aussi à l’aise à gauche. À son ascension rapide sur la scène internationale ont succédé ses débuts en équipe première en Liga et son premier but dans l’élite espagnole.

Malgré l’intérêt venu d’Angleterre que suscite sa notoriété grandissante, le média précise que le jeune joueur reste entièrement concentré sur sa réussite au Betis, son club andalou de toujours. Le Betis a montré sa confiance en son potentiel en prolongeant son contrat jusqu’en 2030, même si sa clause libératoire de 25 millions de livres sterling laisse la porte ouverte à un futur transfert.

Un héritage familial lié à la tauromachie

Si le jeune attaquant gagne sa vie en échappant aux défenseurs, il est le fils du célèbre matador Jose Antonio Morante de la Puebla, âgé de 47 ans, surnommé le « roi des toreros ». En avril, celui-ci a dû subir une opération de deux heures après avoir été blessé par un taureau d’environ 508 kg nommé Clandestino, dans les arènes de la Maestranza à Séville, deux semaines après son retour de retraite. Il présentait une plaie rectale d’environ 10 cm, une lésion du sphincter et une perforation du rectum.

Publicité Publicité

Revenant sur cette épreuve, son père a reconnu : « J’ai passé une nuit assez difficile. C’est la blessure qui m’a fait le plus mal. Je souffrais énormément et j’avais aussi très peur, parce que je pensais que je saignais. Je craignais que mes entrailles aient été touchées. Quand je suis arrivé à l’infirmerie et que j’ai vu que le saignement était léger, je me suis détendu, mais cela m’a fait très mal. »

Un premier but après des entrées en jeu

Loin de la célébrité de sa famille, le jeune ailier s’est attaché à faire ses preuves en Liga cette saison. Il a inscrit un but lors de ses deux entrées en jeu dans l’élite jusqu’ici. Il ne lui a fallu que quatre minutes sur le terrain pour marquer le cinquième but de son équipe lors de la victoire 5-2 contre Osasuna en octobre, avant de disputer 12 minutes lors d’un succès 2-0 face à Elche début novembre. Les recruteurs de Chelsea continueront de suivre sa progression à Séville.