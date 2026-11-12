L’ailier de Manchester City Jeremy Doku offre une option supplémentaire au sélectionneur de la Belgique Mark van Bommel, tandis que l’attaquant de Fenerbahce Romelu Lukaku manquera le match contre la Turquie en raison d’une blessure à la hanche

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L’ailier de Manchester City Jeremy Doku a apporté une bonne nouvelle sur le plan physique au sélectionneur de la Belgique Mark van Bommel avant le déplacement de jeudi en Turquie, en Ligue des nations. Les Diables rouges devront toutefois se passer de Romelu Lukaku, meilleur buteur de leur histoire, à Izmir : l’attaquant de Fenerbahce souffre d’un problème à la hanche.

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Des nouvelles contrastées sur l’état de forme des joueurs influent sur la composition du groupe

Doku retrouve la sélection pour les deux derniers matches du groupe A1, après avoir manqué les quatre premières rencontres, en septembre et en octobre, sur blessure. Le joueur de 24 ans, auteur de sept buts en 48 sélections, avait auparavant vécu une Coupe du monde discrète en raison d’une maladie. Si l’ailier de Premier League est de nouveau disponible, Lukaku, buteur de 33 ans, est forfait pour le match contre le pays où évolue son club.

Le retour de l’attaquant offre un casse-tête bienvenu

Le retour de cet attaquant rapide et agile offre au technicien néerlandais de nombreuses options sur les ailes, alors que son équipe se prépare pour le match de jeudi à Izmir, avant de recevoir l’Italie dimanche à Bruxelles.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, mercredi, Van Bommel s’est réjoui de la concurrence pour les places : « Je suis très heureux de retrouver Jeremy dans le groupe. »

« Cela rend certainement le choix du onze de départ plus difficile, mais je pense que les cinq ailiers sont capables de jouer des deux côtés. C’est un casse-tête, mais c’est un problème agréable à avoir. Je ne peux pas encore vous dire qui jouera. »

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Le meilleur buteur historique écarté par précaution

Les visiteurs devront en revanche se passer de leur attaquant expérimenté, détenteur du record national avec 94 buts en 135 sélections et qui évolue actuellement dans le football turc.

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Expliquant pourquoi l’attaquant ne jouera pas jeudi malgré sa participation aux entraînements, Van Bommel a ajouté : « Romelu a quelques problèmes à la hanche. Il le ressentait déjà hier. Il peut toujours s’entraîner, mais nous avons décidé ensemble de ne pas l’aligner. »

« C’est un joueur important pour nous, sur le terrain comme en dehors. Il n’a été titulaire qu’une fois jusqu’ici, mais il a déjà apporté une contribution importante, notamment en entrant en jeu. »

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« J’espère donc qu’il sera de nouveau en forme à temps pour le match contre l’Italie. »

La qualification pour les quarts de finale reste incertaine

La Belgique occupe actuellement la troisième place du groupe A1 avec six points, après deux victoires et deux défaites, dont un succès 3-0 en octobre face à la Turquie, dernière sans le moindre point. Seules les deux premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale de mars. Les hommes de Van Bommel comptent quatre points de retard sur la France, en tête avec 10 points, et un sur l’Italie, deuxième avec sept points. L’Italie recevra la France jeudi à Milan avant de se rendre à Bruxelles dimanche pour le dernier match décisif du groupe.