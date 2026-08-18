Le club d'Al Ahly a tranché sa position concernant l'offre présentée par le club turc de Konyaspor pour recruter Imam Ashour, durant le mercato estival en cours.

Al Ahly a révélé, dans un communiqué officiel publié sur son site, avoir adressé un courrier au club de Konyaspor pour répondre à l'offre présentée en vue d'obtenir les services d'Imam Ashour.

Imam Ashour est lié à Al Ahly par un contrat courant jusqu'à l'été 2028, ce qui confère à la direction de la citadelle rouge une position solide pour déterminer l'avenir du joueur.

Voici ce qu'indiquait le courrier d'Al Ahly au club turc : « En référence à votre demande d'obtenir les services de notre joueur Imam Ashour pour un montant de 4,5 millions de dollars payables sur trois ans, nous vous informons que le joueur n'est pas à vendre cette saison, et nous espérons une collaboration à l'avenir. »

Le nom d'Imam Ashour avait été associé à un transfert vers Konyaspor, qui a perdu son premier match en championnat turc face à Rizespor sur le score d'un but à zéro, et ce après la belle prestation du joueur avec l'équipe d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026, où il a inscrit deux buts durant le tournoi.

Konyaspor n'était pas le seul club intéressé par le recrutement d'Imam Ashour, puisque des rapports de presse saoudiens avaient déjà fait état d'un intérêt du club d'Al Ittihad de Djeddah, aux côtés du club écossais du Celtic.

Imam Ashour a rejoint Al Ahly à l'été 2023 en provenance du club danois de Midtjylland, après un parcours avec Ghazl El Mahalla et Zamalek. Le joueur a disputé 105 matchs sous le maillot d'Al Ahly toutes compétitions confondues, durant lesquels il a inscrit 32 buts et délivré 25 passes décisives à ses coéquipiers.

Imam Ashour a remporté avec Al Ahly le titre de champion d'Égypte à deux reprises, la Coupe d'Égypte, la Supercoupe d'Égypte à deux reprises, la Coupe des Trois Continents et la Ligue des champions d'Afrique, en plus de l'obtention de la médaille de bronze à la Coupe du monde des clubs.

Imam Ashour a inscrit deux buts avec l'équipe d'Égypte lors des rencontres de la Coupe du monde 2026 ; le premier face à la Belgique d'une frappe puissante, et le second dans les filets de l'Australie d'un coup de tête, attirant ainsi les regards de plusieurs clubs européens et saoudiens.