L’agent n° 7… L’ancien joueur de l’Al-Ahly est la dernière recrue du Al-Hilal

L’ancien joueur de l’Al-Ahly est la dernière victime du club d’Al-Hilal, juste avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027, suite à la décision de l’entraîneur italien Simone Inzaghi.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club d’Al-Hilal a accepté de prêter son joueur Abdelkarim Darci au club d’Abha jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Selon le quotidien, ce prêt doit permettre au joueur de disposer d’un temps de jeu régulier la saison prochaine, alors qu’il ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur italien.

Arrivé l’été dernier en fin de contrat avec Al-Ahly, le défenseur n’aura passé qu’une seule saison à Riyad.

Darcy devient ainsi le septième joueur dont Al-Hilal se sépare pour la nouvelle saison, que ce soit en raison de l’expiration de son contrat ou d’un départ vers un autre club.

Inzaghi a déjà écarté le gardien Ahmed Abu Rasin, le défenseur Ali Al-Bulaihi et l’attaquant Abdullah Radif du stage de préparation, tandis que le défenseur espagnol Pablo Mari est retourné à son club à l’expiration de son contrat, que Mohammed Al-Qahtani a rejoint Al-Qadisiyah et que l’attaquant brésilien Marcos Leonardo est sur le point de s’engager avec l’Ajax Amsterdam.

Rappelons que Darcy a disputé 28 matchs avec Al-Hilal la saison passée, pour un total de 510 minutes, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.