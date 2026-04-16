L'agent Michael Ballack critique le comportement et la tenue d'un de ses propres joueurs : « Il en subit les conséquences »

En Allemagne, le fossé générationnel entre l’agent Michael Ballack (49 ans) et son client Lennart Karl (18 ans) prête à sourire. Mercredi soir, le jeune prodige du Bayern Munich est apparu sur la pelouse dans une tenue rose vif.

Le jeune joueur, qui connaît cette saison sa percée chez le Rekordmeister, est actuellement blessé. Il était néanmoins sur la pelouse mercredi pour célébrer la victoire en double confrontation contre le Real Madrid (6-4 sur l’ensemble des deux matchs) en Ligue des champions.

Interrogé par DAZN, Ballack n’a pas mâché ses mots : « Le simple fait qu’il saute alors qu’il est touché aux ischio-jambiers, c’est déjà trop. Mais mettons cela sur le compte de son enthousiasme et de sa jeunesse. »

Son équipement flashy a d’ailleurs fait mouche : alors que le vétéran Joshua Kimmich invitait les supporters à se vêtir de rouge pour investir l’Allianz Arena, le rose bonbon du jeune Allemand pourrait presque laisser penser à une légère confusion chromatique.

Ballack estime que son joueur tirera les enseignements nécessaires : « Il en subira les conséquences dans le vestiaire, j’en suis convaincu. » L’agent a toutefois précisé qu’il s’entretiendrait personnellement avec lui.

Ballack estime toutefois que Karl doit encore apprendre à se comporter en tribune lorsqu’il n’est pas en état de jouer : l’adolescent a manqué une grande partie de la rencontre, notamment le but inscrit juste avant la mi-temps, quittant son siège dès la 39e minute pour ne revenir que à la 52e.

Son coéquipier Aleksandar Pavlovic a refusé de critiquer publiquement son ami de toujours. « Tu connais ce garçon. Il veut se faire remarquer. On l'a encore vu aujourd'hui. Laisse-le faire. »