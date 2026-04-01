L'agent le confirme : Arsenal est le favori pour recruter un attaquant pour un montant de 60 à 70 millions d'euros

Plus tôt dans la journée, Florian Plettenberg, de Sky Sport, a écrit qu'Arsenal s'intéressait à Christian Kofane. L'agent de ce jeune talent (19 ans) du Bayer Leverkusen a désormais confirmé ces informations en provenance d'Allemagne, et estime que les Gunners sont les mieux placés pour recruter son client à l'issue de cette saison, en provenance de la Bundesliga.

Arsenal a récemment été très impressionné par Kofane lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Leverkusen. Bien que le sextuple international camerounais n'ait pas marqué lors de cette double confrontation perdue (1-1, 2-0), il a laissé une impression durable.

Leverkusen a recruté Kofane l'été dernier pour une somme modique d'environ cinq millions d'euros auprès du club espagnol de deuxième division Albacete. Kofane n'a pas immédiatement bénéficié de beaucoup de temps de jeu sous les ordres de l'entraîneur Erik ten Hag, mais il a gravi les échelons peu après le licenciement de ce dernier.

Kofane est aligné dans presque tous les matchs de la Werkself, où il figure désormais plus souvent qu’à son tour dans le onze de départ. À ce jour, il totalise 7 buts et 8 passes décisives en 39 apparitions pour Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’à la mi-2029.

Outre Arsenal, d'autres grands clubs anglais s'intéressent à Kofane, qui est également suivi de près par le Real Madrid. Selon Plettenberg, Leverkusen demanderait entre 60 et 70 millions d'euros pour l'attaquant, et la direction serait déjà en contact avec l'agent de Kofane au sujet d'un transfert.

Ce dernier, Eric Depolo, vient de confirmer au Daily Arsenal que son client suscite l'intérêt du club du nord de Londres. « Oui, l'intérêt d'Arsenal est sincère. L'entraîneur (Mikel Arteta, ndlr) est très séduit par lui. »

Depolo révèle également quels autres clubs s'intéressent de près à Kofane : Chelsea, Newcastle United, Everton, Brentford, le FC Barcelone et le Bayern de Munich. Depolo estime toutefois qu'Arsenal est en « pole position ».

« Je pense qu’il est encore trop tôt pour se prononcer, mais étant donné que le joueur parle espagnol, tout comme Mikel Arteta, et que William Saliba est originaire du Cameroun, je dirais qu’Arsenal a les meilleures chances. »

« Oui, il y a des contacts entre moi et Arsenal. Mais leur priorité est désormais de remporter le championnat – c’est à partir de là que tout va se mettre en place. C’est un joueur qui vaut 100 millions d’euros. Avec Kofane, Arsenal disposera d’un attaquant de haut niveau pour les 10 prochaines années. »

« Je n’ai jamais reçu autant d’appels à propos de Kofane qu’en ce moment. Il est actuellement le meilleur attaquant de moins de 21 ans en Europe et le plus complet. Il est rapide, techniquement solide, excellent en défense et fort de la tête. Il est très difficile de trouver toutes ces qualités chez un seul attaquant », explique Depolo, qui confirme enfin qu’Arsenal prépare une offre officielle pour l’été prochain.