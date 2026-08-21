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L’agent dément les informations sur un transfert ! Le feuilleton des gardiens à l’Eintracht Francfort prend de l’ampleur

Bundesliga
Mercato
Eintracht Francfort
M. Zetterer
N. Atubolu

Le chaos des gardiens à l’Eintracht Francfort s’intensifie juste avant le début de la saison.

Après que The Athletic a rapporté en milieu de semaine que Michael Zetterer, de Francfort, était tout proche d’un transfert à Leeds United en Premier League, le clan du joueur a désormais clairement démenti l’information. « Nous sommes très surpris par les informations selon lesquelles Michael Zetterer serait tout proche d’un transfert. Elles ne correspondent pas à la vérité. Michael et sa famille se sentent très bien à Francfort. Un transfert n’est actuellement pas envisageable pour lui », a expliqué le conseiller Nico Pellatz à Bild.

The Athletic avait auparavant même évoqué des négociations très avancées entre Leeds et l’Eintracht. Selon ces informations, Zetterer devait devenir le gardien remplaçant du club de Premier League derrière le nouveau numéro un James Trafford. À l’heure actuelle, un transfert ne semble toutefois pas être un sujet.

Le poste de gardien reste donc l’un des plus gros chantiers de l’effectif de l’Eintracht. Lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne face à St. Tönis vendredi, Kaua Prates sera dans les buts.

Le Brésilien fait toutefois l’objet d’une attention particulière. Lors de la récente débâcle en match amical contre le FC Brentford, il a encaissé sept buts et n’a notamment pas été irréprochable sur le deuxième. Par le passé aussi, Prates a régulièrement affiché des faiblesses.

Le recrutement de Noah Atubolu est donc censé apporter une solution. Il serait considéré comme la solution privilégiée de l’Eintracht dans les cages.

Mais Atubolu vit lui aussi un été des transferts mouvementé. Après sa séparation avec son agence de conseil, le joueur de 24 ans continue de chercher un nouveau club. Un avenir au SC Fribourg est considéré comme exclu, après qu’il a refusé en mai une prolongation de son contrat courant jusqu’en 2027.

Atubolu visait initialement un transfert en Premier League, si possible vers un club ambitieux sur la scène européenne. Aston Villa, surtout, a été cité parmi les intéressés. Mais Emiliano Martínez y est resté le clair numéro un, tandis qu’aucun intérêt concret venu d’Angleterre ne s’est jusqu’ici manifesté.

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