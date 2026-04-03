L'agent de Tonali confirme les rumeurs concernant son intérêt pour les grands clubs de Premier League

Pepe Rizzo, l'agent de l'international italien Sandro Tonali, star de Newcastle United, a confirmé que des clubs de tête de la Premier League manifestaient un intérêt concret pour le recrutement de son client dans les mois à venir.

Des informations récentes indiquaient que Tonali était dans le viseur d'Arsenal et des deux clubs de Manchester lors du prochain mercato estival.

Dans des déclarations rapportées par le site « Football Italia », Rizzo a exprimé sa profonde gratitude envers Newcastle United et ses supporters pour l’énorme soutien qu’ils ont apporté à la star italienne, tout en confirmant que les grands clubs de Premier League suivaient de près le joueur.

Rizzo a déclaré : « Tonali est un champion, avant tout sur le plan humain, et donc aussi sur le terrain. L’idée était d’amener Sandro à un niveau élevé, ce qui était intéressant, et cela s’est avéré être un choix judicieux même après ce qui s’est passé par la suite (la suspension pour paris illégaux). Les supporters de Newcastle et le club ont été incroyables avec Sandro, ils l’ont soutenu à chaque fois. »

En réponse à une question sur le fait de savoir si Tonali était désormais dans le viseur des clubs qui aspirent à remporter le titre de champion d’Angleterre, l’agent a répondu : « Exactement, c’était l’objectif, et il est normal qu’il fasse partie de leurs plans, il réalise de très bonnes performances. »

Rizzo a ajouté : « C'était l'objectif et la vision lorsque nous avons pris la décision de rejoindre Newcastle : que Sandro devienne un joueur exceptionnel et le joueur italien le plus précieux. »

Tonali avait rejoint Newcastle en provenance de Milan à l’été 2023, dans le cadre d’un transfert dépassant les 70 millions d’euros.

Au niveau international, le milieu de terrain italien a inscrit un but et en a offert un autre lors de la victoire 2-0 des « Azzurri » contre l’Irlande du Nord en demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du monde la semaine dernière.

Malgré cela, l'équipe d'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après avoir perdu la finale des barrages aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine.

Tonali a inscrit trois buts et délivré sept passes décisives en 47 apparitions avec Newcastle toutes compétitions confondues cette saison.

Rappelons que le contrat de la star italienne à Saint James' Park court jusqu'en juin 2028.



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