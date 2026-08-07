L'agent de Rodri met fin au débat entre le Real et le Barça : le joueur a choisi ce club

L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a tranché quant à son avenir, après que son agent a révélé que le joueur avait choisi de rejoindre Barcelone, préférant le club catalan à son rival du Real Madrid, qui était le principal candidat pour s'attacher ses services tout au long des dernières semaines.

Rodri, âgé de 30 ans, avait entamé des négociations avec le Real Madrid pendant plusieurs semaines, après avoir exprimé en mars dernier son désir de rejoindre le stade « Santiago Bernabéu », avant que la donne ne change de manière soudaine à la suite de l'entrée en force de Barcelone dans le dossier.

Selon les rapports, Rodri a échangé avec l'entraîneur de Barcelone Hansi Flick, ainsi qu'avec le directeur sportif Deco, le duo étant parvenu à le convaincre du projet sportif du club catalan, avant que le joueur ne trouve un accord sur les termes personnels avec Barcelone jeudi.

L'agent de Rodri met fin à la polémique

Pablo Barquero, agent de Rodri, a dévoilé les détails de la décision lors d'un entretien avec la radio « Cadena SER », affirmant que le joueur avait informé le Real Madrid de son choix de rejoindre Barcelone.

Barquero a déclaré, dans des propos rapportés par le journal britannique « Mirror » : « Par respect pour le Real Madrid, car ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, Rodri les a informés que sa décision était de rejoindre Barcelone. »

Le Real Madrid avait présenté une offre alléchante à Rodri, selon son agent, mais le joueur de Manchester City a arrêté son choix en faveur de Barcelone, dans un revirement soudain du dossier après que le club madrilène était le plus proche de le recruter.

Barcelone bouge pour pallier l'absence de De Jong

Le mouvement de Barcelone pour recruter Rodri intervient alors que l'équipe a besoin de renforcer son milieu de terrain, surtout après la blessure de Frenkie de Jong qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Le club catalan estime que Rodri représente une option idéale pour compenser l'absence de De Jong, notamment après avoir surmonté ses problèmes physiques et retrouvé son niveau, avant de jouer un rôle de premier plan dans le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde le mois dernier.

Rodri a par ailleurs remporté le Ballon d'or du meilleur joueur du tournoi, après avoir affiché des prestations remarquables avec la sélection espagnole dirigée par Luis de la Fuente.

Manchester City s'accroche à l'espoir

Malgré les derniers développements, Manchester City n'a pas perdu l'espoir de conserver Rodri, d'autant plus que le joueur est entré dans la dernière année de son contrat actuel avec le club.

La direction de City est bien consciente du désir du joueur de retourner en Espagne, alors que l'entraîneur Enzo Maresca s'efforce de toutes ses forces de conserver l'un des éléments les plus importants de l'équipe.

Maresca a déclaré plus tôt cette semaine : « Il est très important qu'il soit avec nous. N'importe quel entraîneur au monde veut Rodri car c'est un joueur de très haut niveau, et c'est pourquoi sa présence est importante pour moi, pour le club et pour tout le monde. »

Mais la mission de Manchester City semble difficile compte tenu du désir manifeste du joueur de retourner en Liga, ainsi que du mouvement sérieux de Barcelone pour finaliser l'opération.

Le club catalan dispose d'une plus grande marge sur sa masse salariale après le départ de Robert Lewandowski, et semble prêt à débloquer les fonds nécessaires pour convaincre Manchester City d'ouvrir la porte aux négociations, après avoir déjà offert près de 100 millions de livres sterling à l'Atlético Madrid afin de recruter l'Argentin Julián Álvarez en juin dernier.

Un parcours riche pour Rodri avec Manchester City

Rodri a passé 7 ans sous le maillot de Manchester City, durant lesquels il a remporté 4 titres de Premier League, une Ligue des champions, ainsi que deux titres en Coupe d'Angleterre.

Le joueur espagnol a également été sacré Ballon d'or en 2024, après son rôle de premier plan dans la conduite de la sélection de son pays vers la victoire au Championnat d'Europe la même année.

En cas de départ, Rodri serait l'un des noms les plus marquants à quitter Manchester City au cours d'un été qui connaît de grands changements dans les rangs de l'équipe.