L’agent de Koeman révèle contre qui le sélectionneur s’est agacé pendant la Coupe du monde

L’agent Rob Jansen estime qu’il est bien trop facile de désigner le sélectionneur Ronald Koeman comme principal responsable de la Coupe du monde décevante de l’équipe des Pays-Bas. Les Oranje ont finalement été éliminés en seizième de finale par le Maroc, aux tirs au but.

Koeman avait opté pour une autre tactique lors du match de Coupe du monde contre le Maroc. Alors que les Oranje avaient auparavant évolué en 4-3-3 lors de la phase finale, ils se sont présentés contre les Lions de l’Atlas dans un système en 5-3-2.

Après l’élimination, Koeman a essuyé de nombreuses critiques et a finalement décidé de quitter son poste de sélectionneur. Dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad, son agent Jansen prend la défense de l’entraîneur de 63 ans.

« C’est vraiment bien trop facile, à mes yeux, de pointer uniquement Ronald du doigt », affirme Jansen. « C’était une déception collective, celle des joueurs, de tout le staff technique et aussi de la direction technique. »

Selon l’agent, Koeman croyait « vraiment » à la possibilité de devenir champion du monde avec les Oranje aux États-Unis. « Oui, je le pense vraiment. Seulement, vous finissiez parfois un peu par le fatiguer. »

« Les médias, le cynisme et la négativité. Peut-être qu’à cet égard, il souffrait d’une certaine lassitude professionnelle. Mais honnêtement : on peut difficilement le lui reprocher, non ? », ajoute Jansen.

Après l’élimination à la Coupe du monde, Koeman est revenu sur son changement de système. « Nous avons choisi de jouer ainsi, parce que nous avons beaucoup trop concédé lors des trois derniers matches. On peut alors fermer les yeux là-dessus et continuer de la même manière, mais j’estime que c’est alors à l’entraîneur de changer des choses. Ce n’était pas une solution d’urgence. J’aime bien ce système. »

Mike Verweij, journaliste de De Telegraaf, a révélé fin août dans le podcast Kick-off du quotidien du matin que l’idée de jouer avec cinq défenseurs ne venait pas du tout du sélectionneur Koeman. « Précisons d’abord une chose : Ronald Koeman décide de la composition, mais Virgil van Dijk et Ruud van Nistelrooij ont plaidé pour cinq défenseurs contre le Maroc », a déclaré Verweij.

Koeman a été remplacé à la surprise générale au poste de sélectionneur par Xavi Hernández. L’Espagnol fera ses débuts le 24 septembre à la tête des Oranje lors du match de Ligue des nations contre l’Allemagne, avant une rencontre face à la Serbie le 27 septembre.