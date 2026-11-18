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Le nom de l'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, revient avec insistance sur le marché des entraîneurs, après que des clubs saoudiens se sont positionnés en vue d'éventuelles négociations avec lui, dans l'espoir de tirer profit de sa grande expérience et de son riche palmarès dans le football européen.

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Josep Maria Orobitg, l'agent du technicien espagnol, a révélé, dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiyah », que son client avait reçu des offres en provenance du royaume ces derniers jours, précisant qu'elles lui étaient parvenues par le biais d'intermédiaires, sans dévoiler le nom des clubs intéressés par ses services.

« Ces derniers jours, nous avons reçu des offres d'Arabie saoudite par l'intermédiaire de tiers, mais Guardiola refuse catégoriquement d'étudier toutes les offres actuelles », a déclaré Orobitg.

« Pep commencera à discuter officiellement de son avenir avant le début de la saison prochaine, et c'est une décision définitive à l'heure actuelle », a ajouté l'agent du technicien espagnol.

Les propos de l'agent de Guardiola traduisent une position claire vis-à-vis des offres saoudiennes pour le moment : le technicien espagnol n'a pas l'intention d'entamer des négociations sur sa prochaine destination et préfère repousser la décision concernant son avenir à la période précédant le début de la nouvelle saison.

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Fin de l'ère Manchester City

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Ces offres saoudiennes interviennent après la fin de l'aventure de Guardiola à Manchester City, qui a duré dix ans, de 2016 à 2026, et qui constitue la plus longue expérience de sa carrière d'entraîneur, au cours de laquelle il a mené le club à travers la période la plus faste de son histoire.

Guardiola avait pris les rênes de Manchester City à l'été 2016 et il ne lui avait fallu que deux saisons pour offrir au club son premier titre de champion d'Angleterre sous sa direction, lors de la saison 2017-2018, avec 100 points au compteur, un exploit historique qu'aucune équipe n'avait réalisé avant lui dans l'histoire de la compétition.

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Le technicien espagnol a continué à battre des records, conservant le titre de champion la saison suivante, avant d'enchaîner une série de succès sur la scène nationale, jusqu'à remporter quatre titres de champion d'Angleterre consécutifs entre 2021 et 2024, faisant de City la première équipe à réaliser cette performance dans l'histoire de la compétition.

Le sommet de son passage au club anglais reste le sacre en Ligue des champions lors de la saison 2022-2023, après une victoire 1-0 face à l'Inter Milan en finale, qui a permis à Manchester City de réaliser un triplé historique en remportant la Premier League, la FA Cup et la Coupe d'Europe la même saison.

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Barcelone et le Bayern Munich : un palmarès européen exceptionnel

Les réussites de Guardiola avec Manchester City ne sont pas une exception dans sa carrière, puisqu'il avait déjà connu de grands succès avec Barcelone et le Bayern Munich, ce qui fait de lui l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football moderne.

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Sa carrière d'entraîneur a débuté au FC Barcelone en 2008, lorsqu'il a pris en main l'équipe première en succédant au Néerlandais Frank Rijkaard. Il a connu une première saison exceptionnelle, menant l'équipe à un triplé historique avec la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions en 2008-2009.

Guardiola est resté à la tête du Barça jusqu'en 2012 et a remporté, en quatre saisons, 14 trophées, dont trois titres de champion d'Espagne, deux Ligues des champions, deux Coupes du Roi et trois Supercoupes d'Espagne.

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Après son départ de Barcelone, il s'est éloigné des bancs pendant une saison, avant de faire son retour au Bayern Munich en 2013. Il y a passé trois saisons, remportant le championnat d'Allemagne à chacune d'entre elles, ainsi que deux Coupes d'Allemagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

Malgré ses succès sur la scène nationale avec le club bavarois, il n'est pas parvenu à mener le Bayern Munich au sacre en Ligue des champions, son parcours s'étant arrêté en demi-finales lors de chacune des trois saisons passées en Allemagne.

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Au cours de sa carrière d'entraîneur, Guardiola a remporté trois Ligues des champions, deux avec Barcelone en 2009 et 2011 et une avec Manchester City en 2023, ce qui fait de lui l'un des rares entraîneurs à avoir soulevé le trophée avec plus d'un club.

Reuters+2

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L'Arabie saoudite n'est pas la seule destination possible

Si le nom de Guardiola a été associé aux offres saoudiennes ces derniers jours, les déclarations de son agent ne ferment pas la porte à d'autres possibilités, d'autant que le technicien espagnol n'a toujours pas arrêté sa prochaine destination et s'est contenté de repousser les discussions sur son avenir à l'approche de la saison prochaine.

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Guardiola avait déjà évoqué son envie de faire une pause après la fin de son aventure à Manchester City, affirmant dans de précédentes déclarations à la Premier League qu'il s'éloignerait des bancs à l'issue de son contrat avec le club, sans préciser s'il reviendrait au métier par la suite.

Son nom a également été cité dans la presse pour d'éventuels postes de sélectionneur, ce qui ouvre la voie à différents scénarios pour son avenir, qu'il s'agisse d'un retour sur le banc d'un club ou d'une nouvelle expérience hors du football européen.

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Une chose est néanmoins certaine, selon les déclarations d'Orobitg au journal « Al-Riyadiyah » : les offres saoudiennes n'ont pas modifié la position de Guardiola jusqu'à présent, et le technicien espagnol ne souhaite en étudier aucune pour le moment, préférant prendre le temps nécessaire avant de prendre sa prochaine décision.

Alors que les clubs saoudiens attendent de connaître sa position définitive, Guardiola demeure l'un des noms les plus convoités du monde des entraîneurs, lui qui a connu le succès dans trois des plus grands championnats européens, remporté la Ligue des champions avec Barcelone et Manchester City, et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des clubs qu'il a dirigés.