L'agent de Gareth Bale s'en prend une nouvelle fois au Real Madrid

Gareth Bale n'est apparu qu'une seule fois sous le maillot du Real Madrid en 2022. C'était le 12 février dernier, lors d'un match nul 0-0 face à Villarreal, à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG. Son quatrième match de Liga cette saison.

En grande forme avec le Pays de Galles

Clairement, le Gallois ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti, à l'instar d'Eden Hazard. L'entraîneur italien leur préfère des joueurs comme Rodrygo ou Asensio pour compléter le trio offensif merengue.

Pourtant, Bale a démontré qu'il en avait encore sous la semelle cette semaine, en inscrivant un doublé pour porter le Pays de Galles en demi-finale de barrages pour la prochaine Coupe du monde face à l'Autriche (2-1).

Des Gallois qui devront attendre le mois de juin avant d'essayer de valider leur ticket pour le Qatar, le match entre l'Ukraine et l'Ecosse ayant été reporté.

Quel avenir pour Bale ?

Deux jours après cette nouvelle prestation de haut vol, l'agent du joueur, Jonathan Barnett, s'en est encore pris au Real Madrid et à Carlo Ancelotti dans les colonnes du Telegraph.

"Gareth ne sait pas ce qui se passera cet été et tout dépendra du Pays de Galles. Nous n’avons parlé avec personne et il y aura une décision qu’il devra prendre vers le mois de juin", a déclaré le représentant du joueur.

L'article continue ci-dessous

"Il est incroyable que le Real Madrid ne le fasse pas jouer, parce qu’il peut encore faire beaucoup, tout le monde l’a vu jeudi soir. S’ils le mettaient dans l’équipe et l’impliquaient, ils auraient un grand joueur mais on vit et on fait avec.

"Il est le plus grand joueur à avoir joué pour le Pays de Galles et l’un des plus grands que la Grande Bretagne ait jamais produit."

Reste désormais à savoir où il exportera son talent d'ici la saison prochaine;