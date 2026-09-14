L’agent de Daniel Maldini : « Il a fait une légèreté, mais il y a connerie et connerie. On cherche toujours le titre avec lui »

Le Cagliari Calcio a indiqué dans un communiqué que « le joueurDaniel Maldini, à la suite des informations apparues dans la presse au cours des dernières heures, a été soumis à des contrôles toxicologiques. Tous les tests effectués ont donné un résultat négatif ». Le joueur, fait savoir le club sarde, sera régulièrement présent avec le groupe cet après-midi, lors de la reprise de l’entraînement en vue des prochains engagements de l’équipe. L’attaquant a été impliqué dans un accident de la route à Milan à l’aube dimanche alors qu’il était au volant de sa voiture et a été contrôlé positif à l’éthylotest : le permis de Maldini lui a été retiré. Il avait été légèrement blessé et était rentré chez lui après avoir été examiné au Fatebenefratelli de Milan.





L’agent de Daniel Maldini s’est exprimé au micro du site de Gianluca Di Marzio, défendant son client face aux accusations : « Personne ne remet en doute le fait qu’il ait fait une légèreté, mais il y a conneries et conneries. Il faut faire attention à ce que l’on écrit, aux titres que l’on fait. Il faut être plus attentif et respectueux. On cherche toujours l’information à fort impact médiatique pour le mettre en difficulté. Daniel est l’un des rares vrais talents que nous avons ».