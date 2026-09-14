L’agent de Daniel Maldini : « Il a fait preuve de légèreté, mais il y a connerie et connerie. Avec lui, on cherche toujours le titre »

Le Cagliari Calcio, dans un communiqué, annonce que « le joueurDaniel Maldini, à la suite des informations apparues dans la presse ces dernières heures, a été soumis à des contrôles toxicologiques. Tous les tests effectués ont donné un résultat négatif ». Le joueur, fait savoir le club rossoblù, sera régulièrement présent avec le groupe cet après-midi, à la reprise de l’entraînement en vue des prochains engagements de l’équipe. L’attaquant a été impliqué à l’aube de dimanche dans un accident de la route à Milan alors qu’il était au volant de sa voiture et a été contrôlé positif à l’éthylotest : le permis de Maldini lui a été retiré. Il avait été légèrement blessé et était rentré chez lui après avoir été examiné au Fatebenefratelli de Milan.





L’agent de Daniel Maldini est intervenu au micro du site de Gianluca Di Marzio, défendant son joueur face aux accusations : « Personne ne remet en doute le fait qu’il ait commis une légèreté, mais il y a des conneries et des conneries. Il faut faire attention à ce qu’on écrit, aux titres qu’on fait. Il faut être plus attentif et respectueux. On cherche toujours l’information à fort impact médiatique pour le mettre en difficulté. Daniel est l’un des rares vrais talents que nous avons. »