Moebindi Marthy, l'agent du jeune ailier belge Jesse Bisiwu, a révélé les raisons qui ont poussé son client à signer avec le club espagnol du FC Barcelone, affirmant que le « projet sportif » du club catalan a été le facteur décisif dans la conclusion de l'accord.

Le Barça avait officiellement annoncé ces derniers jours le recrutement de Bisiwu, âgé de 18 ans, avec un contrat courant jusqu'au 30 juin 2031, faisant de lui la quatrième recrue offensive de l'équipe cet été après Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim et Karim Adeyemi.

Dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Marthy a expliqué que les négociations avec le Barça ont fait preuve d'un sérieux évident de la part du club, déclarant : « Le Barça nous a présenté un projet qui témoigne de l'engagement du club envers le développement des jeunes talents. L'implication du club et son parcours remarquable dans la formation des talents en sont la meilleure preuve. »

L'agent du joueur a ajouté que la priorité de Bisiwu tout au long des négociations était de « veiller à ce que tous les aspects des différents projets qui lui étaient proposés soient évalués avec soin, en plaçant son avenir à long terme au premier plan ». Il a souligné que la décision « ne s'est pas fondée sur un seul facteur, mais sur la recherche de l'environnement optimal pour soutenir son développement, en tant que footballeur et en tant que jeune homme ».

Marthy a adressé ses remerciements au club belge du Club Bruges, affirmant qu'il avait joué « un rôle essentiel » dans le parcours du joueur. Il a déclaré : « Jesse Bisiwu a connu un développement remarquable au Club Bruges. Nous sommes très reconnaissants au club et à tous ceux qui ont contribué à son développement au cours de ces dernières années, et qui l'ont aidé à atteindre cette étape de sa carrière. »

L'agent du joueur a conclu ses déclarations en affirmant que Bisiwu se concentre désormais pleinement « sur le travail acharné chaque jour, sur son intégration au club de la meilleure manière possible, et sur le fait de donner tout ce qu'il peut pour le Barça ».

Le recrutement de Bisiwu s'inscrit dans la nouvelle politique du Barça, qui met l'accent sur l'attraction de jeunes talents prometteurs, afin de bâtir une nouvelle génération capable de rivaliser sur le plan national et européen dans les années à venir.