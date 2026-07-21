Le club saoudien d'Al-Hilal poursuit sa quête de renforcement de son effectif avec les meilleurs éléments possibles durant le mercato estival en cours, afin de compenser une saison passée décevante. Dans ce contexte, la polémique est relancée autour de l'un des dossiers majeurs que le club espère boucler rapidement et avec succès avant le début de la nouvelle saison.

Tullio Tinti, l'agent du défenseur italien Alessandro Bastoni, a dévoilé la position du joueur au sujet d'un départ de l'Inter Milan, alors que des rapports évoquent l'intérêt d'Al-Hilal pour ses services, avec la présence de l'ancien entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi.

Tinti a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport Italia » : « En général, les joueurs que je représente et moi-même respectons les contrats. Il lui reste deux ans de contrat, c'est un grand supporter de l'Inter et il adore ce club. Aujourd'hui, il ne pense pas à rejoindre une autre équipe. »

Il a ajouté : « Si un club satisfaisant à la fois l'Inter et le joueur se présente, nous pourrons discuter. Toutes ces discussions restent encore insuffisantes pour mener de véritables négociations. »

Lisez aussi : L'épouse de Messi publie un message émouvant

Interrogé sur la possibilité d'un départ de Bastoni de l'Italie après une année difficile qu'il a traversée sur le terrain comme en dehors, Tinti a répondu en souriant : « Je ne le pense pas, et j'aurais peut-être raisonné ainsi si j'étais à sa place. »

Il a poursuivi : « Ce jeune homme a un grand sens des responsabilités et il aime le maillot de l'Inter Milan. »

Le nom de Bastoni avait été précédemment associé à un transfert vers le Barça et le Real Madrid, mais des rapports italiens ont assuré que l'Inter n'avait pas l'intention de se séparer de son défenseur international pour moins de 70 millions d'euros.

Âgé de 27 ans, Bastoni a disputé 298 matches sous le maillot de l'Inter dans les différentes compétitions, remportant à cette occasion trois titres de Serie A, trois Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie.

Lisez aussi : Changement radical dans la position du Real concernant Rodri