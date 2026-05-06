L'agent Anis Hadj Moussa adresse un signal clair à Feyenoord au sujet de l'avenir

Anis Hadj Moussa brille cette saison au Feyenoord, ce qui laisse présager un départ estival. Mohamed Dahmal, son agent, a adressé un message sans équivoque à la direction du club de Rotterdam.

Si l’Olympique de Marseille est souvent cité comme destination privilégiée, l’OGC Nice et Sunderland restent également dans la course pour s’attacher les services de l’ailier. Interrogé par Maghreb Foot, Dahmal a toutefois coupé court aux spéculations : « Pour l’instant, Anis ne se projette pas du tout vers un départ. »

« Nous ne nous focalisons pas sur un éventuel transfert d’Anis Hadj Moussa vers un autre club, mais plutôt sur le fait qu’il termine la saison en boulet de canon avec Feyenoord », a-t-il déclaré. Les Rotterdamois sont quasiment assurés de la deuxième place en Eredivisie et, par conséquent, d’un billet direct pour la Ligue des champions.

« Ensuite, Hadj Moussa se concentrera sur le grand rendez-vous qui l’attend : la Coupe du monde avec l’Algérie, qui approche à grands pas. »

Dahmal reconnaît toutefois que son joueur suscite un vif intérêt et envoie ainsi un signal clair au club : « La décision finale concernant son avenir revient au club », précise-t-il. Hadj Moussa ne sollicitera donc pas lui-même un départ.

Au sein du club et dans son entourage, on s’attend néanmoins à ce que le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2030, dispute son dernier exercice aux Pays-Bas. Sa clause libératoire serait supérieure à 30 millions d’euros, un montant qui donne à Feyenoord un solide levier financier.

Hadj Moussa ne devrait d’ailleurs pas être le seul pilier à quitter Feyenoord : Ayase Ueda semble également prêt à passer à une nouvelle étape de sa carrière, tandis que Givairo Read attire l’attention du Bayern Munich et de Manchester City.